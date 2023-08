Gelato? Non meno di 3 euro Al chilo si arriva a quota 24 "Ma è alta anche la qualità"

"Pistacchio di Bronte e nocciola del Piemonte, grazie". Due gusti di gelato, costo? Tre euro. Questo è il prezzo standard della coppetta ‘piccola’, cui si sono allineate varie gelaterie di Pesaro. Se si vogliono tre gusti si passa a 3,50 euro per il cono medio, e a 4 euro per quello più grande. Al chilogrammo si oscilla dai 22 ai 24 euro. Alcune propongono anche la coppa ‘baby’, a 2 euro, con un solo gusto. Rispetto all’anno scorso l’aumento dei prezzi è oggettivo, ma il gelato resta un dolce piacere cui non si rinuncia, come dimostra un ‘viaggio’ tra alcune gelaterie della città, e la fila delle persone davanti al bancone per scegliere i gusti. "Abbiamo cercato di mantenere i prezzi allineati con le altre gelaterie – afferma Federico Martinini titolare di ‘Cacao’ in via Napoli –. Qualche cliente fa notare il rincaro, ma stiamo cercando di fare del nostro meglio. Ad esempio diamo gratuitamente la panna montata, nonostante l’importante aumento dei prezzi che c’è stato: abbiamo inaugurato ad aprile e già siamo passati da 4 euro al litro a 5 euro per la panna fresca. Per questo abbiamo deciso di farla noi direttamente, al cucchiaio". La qualità dei prodotti è il primo obiettivo per tutte le gelaterie: "Anche se i prezzi sono aumentati – prosegue Martinini – noi scegliamo sempre la massima qualità, senza esagerare nei rincari, anche a costo di rimetterci. Non è facile ma i feedback dei clienti sono di grande soddisfazione". Sono sei le ragazze che lavorano da ‘Cacao’, turnandosi, tra cui anche una giovane scappata dalla Ucraina. "Qualità" è la parola d’ordine anche per ‘Biancolatte’ di piazzale Matteotti: "Tutto è aumentato di prezzo – commenta Marco Calcinelli, titolare con lo zio Renato – però oggettivamente i clienti non si lamentano perché riconoscono l’alta qualità del nostro prodotto. Inoltre, avendo il laboratorio a vista, vedono in diretta come lavoriamo, siamo ‘trasparenti’. A fronte di un prodotto di altissima qualità, un rincaro di 30 o 50 centesimi è ragionevole".

Sul punto concorda una cliente che si sta gustando una coppetta fuori da ‘Alice il gelato delle meraviglie’ in viale Trieste: "Preferisco pagare qualcosa in più ma avere garantita la stessa qualità e bontà del gelato. Se esco per mangiare un gelato, deve essere buono, altrimenti faccio senza e resto a casa". Fila anche davanti a ‘Casa Fazi’ in viale Trieste: qui già dallo scorso anno la coppetta a 2 gusti costava 3 euro, e 4 euro quella a tre gusti.

Come mai, viene da chiedersi? "Noi siamo una ‘gelateria’ particolare, oltre alla qualità offriamo una notevole varietà di prodotti e siamo aperti dalle sette del mattino per le colazioni alle due di notte. Inoltre abbiamo uno spazio verde a disposizione dei clienti. Non ci sono mai state lamentele per i prezzi, anzi i clienti aumentano sempre di più". Una voce ‘fuori dal coro’ è quella di una mamma con due bambini: "Prendere un gelato con tutta la famiglia diventa una spesa ‘importante’, specie se ripetuta più volte a settimana. E’ vero, tutto è aumentato, ma mi pare che il gelato in particolare aumenti sempre più ogni anno, sia come cono che al chilogrammo. Certo, tutti cerchiamo la qualità e la bontà, però l’incremento da un anno all’altro si fa sentire".

Maria Silvia Cabri