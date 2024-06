Gelsomino da record arriva ad 8 metri

Se non è un record poco ci manca: il gelsomino rampicante accanto a numero civico 6 di via Beato Mainardo a Urbino ha raggiunto circa 8 metri di altezza e in questi giorni di fioritura è oggetto di attenzione da parte di cittadini e turisti. Il gelsomino rampicante è una pianta perenne che appartiene alla famiglia delle Apocinacee, come la Pervinca e l’Oleandro. Quella nella foto aggiunge bellezza a uno degli angoli più suggestivi di Urbino, accanto alla piazzetta di via Porta Maia in cui si trova l’Oratorio della Morte con la Crocifissione di Federico Barocci, pittore che dal 18 giugno sarà sulla bocca e negli occhi di tutti per l’apertura della mostra a Palazzo Ducale.