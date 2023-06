Generazione Futuro ormai al via Tra gli ospiti c’è Federico Buffa

E’ partito il conto alla rovescia per Generazione Futuro, il festival che parla ai giovani del territorio portando a Fano i big degli argomenti a loro più affini: digital e storytelling. In queste ore si stanno scaldando i motori della seconda edizione dell’evento promosso dalla Fondazione Carifano, in programma dal 16 al 18 giugno nella Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani, che conterà su ospiti di respiro nazionale, a partire da Cecilia Sala che aprirà il festival venerdì 16 giugno alle ore 21,15 con un talk dal titolo "Parole e bombe: La guerra raccontata attraverso i podcast" in cui si parlerà di come si possono raccontare storie anche attraverso i podcast. L’ospite di sabato 17 giugno (ore 21,15) sarà invece Maurizio Merluzzo, doppiatore e youtuber italiano che ci svelerà i segreti di "Il doppiatore 4.0: dal cinema al mondo digitale". Ma è proprio vero che dulcis in fundo.

Perché a concludere queste giornate (che si accendono quando sulla città si spegneranno i riflettori di Sky Sport) l’arrivo attesissimo di un altro big del mondo dello sport e della Tv, Federico Buffa, giornalista che negli anni è diventato noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di telecronista sportivo, in particolare per la sua passione per il basket. "La sua grande capacità di raccontare storie - ci spiega Corrado Moscelli, ceo di Comunica Media Agency che organizza la kermesse - lo ha reso un punto di riferimento nazionale nel panorama degli storyteller. A Fano Buffa inizierà il suo intervento con un talk che porta il titolo di ‘Ogni storia ha il suo punto di vista: l’arte del racconto’ in cui parlerà ai giovani dell’importanza del "contenuto" poi porterà in scena il suo spettacolo "Italia Mundial". Accompagnato dal pianista Alessandro Nidi, ripercorrerà, a modo suo, il successo dell’Italia ai Mondiali di Spagna del 1982".