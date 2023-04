Genitori impauriti per l’"Olivieri" "Vogliamo garanzie sulla sicurezza"

Detto, fatto. La lettera condivisa da 180 genitori che denuncia al Comune "un inaccettabile rischio sismico della scuola" frequentata dai propri figli – la primaria Manzi, ospitata in via Confalonieri nella sede dell’ex Olivieri – è stata inviata all’attenzione del sindaco Ricci oltreché di metà giunta pesarese, del Governatore Acquaroli e della direzione generale che al ministero dell’Istruzione è competente anche di edilizia scolastica. "Il contenuto è già noto all’amministrazione comunale – spiega Ada Vita, tra i genitori promotori di una raccolta di firme per sensibilizzare il Comune ad adottare provvedimenti diversi da quelli presi fino ad ora e avvocato pesarese –: il contenuto, in sintesi, è quello esposto nell’incontro avvenuto a febbraio, avendo davanti l’assessore Pozzi e lo staff tecnico dei lavori pubblici. La lettera è corredata dall’analisi tecnica dell’ingegnere Michele Fiorentini e mette in luce le criticità per cui abbiamo deciso di denunciare al Comune quello che riteniamo essere un pericolo". Prima di sintetizzare le preoccupazioni delle famiglie, abbiamo chiesto all’assessore ai lavori pubblici, Pozzi. "Abbiamo ricevuto la lettera – conferma Pozzi –. L’ingegnere strutturista, Alessandro Bianchi che per conto del Comune ha effettuato una perizia approfondita, commissionata anche a seguito delle preoccupazioni delle famiglie, risponderà alla lettera delle famiglie in forma scritta. E’ mia premura, oggi, evitare che si procuri allarme ingiustificato tra la gente: la verifica fatta esclude la necessità di chiudere l’edificio di via Confalonieri alle attività didattiche". Tornando alla lettera, le famiglie chiedono di "ricevere copia completa degli allegati alla Verifica di vulnerabilità sismica fatta dall’ingegner Bianchi". I genitori chiedono di conoscere quali sono "le misure attualmente adottate dall’amministrazione per garantire che all’interno della scuola Manzi siano rispettate le limitazioni atte a garantirne la sicurezza fin da subito, con riferimento anche alle prescrizioni d’uso indicate nella perizia di Bianchi". Infine "chiediamo – conclude Vita – che entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della lettera gli enti informati adottino ogni provvedimento ritenuto utile e necessario a garantire la sicurezza dei bambini".