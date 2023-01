Genitori maltrattati Denunciata la figlia

Violenze quotidiane, verbali e fisiche, tra minacce con la mannaia al lancio di oggetti come una tazzina di caffè o botte con la fibbia della cinta al volto. Il tutto accompagnato da parole del tipo "ti vorrei strozzare con le tue stesse budella". È arrivata anche a staccare la linea del telefono per impedire che chiedessero aiuto ai carabinieri. Un racconto da incubo quello fatto da due anziani genitori fanesi, ultraottantenni, i quali, dopo aver sopportato per anni, hanno denunciato la figlia 45enne. Accusata di maltrattamenti, l’imputata, difesa dall’avvocato Lucia Montesi, ieri ha patteggiato la pena a 2 anni. Pena sospesa subordinata allo svolgimento di un percorso di recupero per maltrattanti di sei mesi.

e. ros.