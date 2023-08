Genitori terrorizzati dal figlio

Paura in un condominio di Morciola per le intemperanze di un 38enne residente, con problemi psichici, che ieri ha aggredito anche i genitori oltre che essersi reso pericoloso in queste settimane con gli altri inquilini del palazzo dando fuoco a cassonetti, muovendosi con lattine di benzina, imbrattando i muri. Ogni volta, come ieri, intervengono i carabinieri, i quali non possono fare altro che sollecitare un immediato ricovero coatto in psichiatria a Pesaro. Così anche ieri, è la quinta volta, il sindaco di Vallefoglia ha inoltrato la richiesta di Tso per salvaguardare l’incolumità pubblica oltre che quella del 38enne. Il medico di base ha sollecitato un trattamento sanitario, i genitori hanno pregato in ginocchio i medici affinché il figlio venisse curato contro la sua volontà visto che non intende assumere farmaci che fino a qualche mese fa gli consentivano di avere una vita senza eccessi di ira ma il medico di guardia al pronto soccorso del San Salvatore ha ritenuto che il 38enne non avesse bisogno di nessuno trattamento sanitario psichiatrico mettendolo di nuovo fuori. I genitori ora si rifiutano di tornare in casa in presenza del figlio per la paura di venir aggrediti. Il padre al telefono: "Lo Stato interverrà dopo che ci avrà ammazzato". Intanto il pubblico ministero di Urbino ha chiesto al gip una misura cautelare per il 38enne perché venga curato in una struttura idonea. L’autorizzazione però non è stata ancora data.