Genki Kawamura esplora il valore della vita in 'Se i gatti scomparissero dal mondo'

“Se i gatti scomparissero dal mondo“. Lo scrittore giapponese, Genki Kawamura, ha racchiuso in un romanzo di 176 pagine il valore della vita. Con una scrittura apparentemente leggera e a tratti ironica, spinge il lettore a riflettere su temi esistenziali spesso dimenticati e sottovalutati. Un libro che sottolinea la futilità di oggetti senza i quali, oggi, è impensabile vivere.

Il protagonista è in una situazione nella quale, prima o poi, chi in un modo e chi in un altro, tutti arriveremo. Imporvvisamente, un personaggio metafisico, frutto della sua immaginazione, gli propone uno scambio: un giorno di vita in più per qualcosa che verrà eliminato definitivamente dal mondo. Qualsiasi cosa. Egoisticamente ci rimetterebbe l’intera umanità… oppure no. Immaginate un mondo senza smartphone sempre a portata di mano – oggetto che inconsciamente risucchia tempo ed energie –, dove le persone parlano tra loro e leggono libri seduti sulle panchine. Immaginate un mondo senza televisore dove i bambini disegnano e giocano a nascondino tra loro invece di stare sul divano a guardare i cartoni animati.

Immaginate un mondo senza orologi dove ci si rende conto che il tempo scorre solo grazie al sole che sorge e che tramonta; un mondo dove nessuno ha fretta e dove regna la calma… Cari lettori, oggi vi suggerisco questa lettura veloce e toccante, chiedendovi di pensare a ciò che conta davvero, di riflettere sulla vostra esistenza, di amare ciò che fate e di farlo con il cuore. Quello che questo libro insegna è vivere a pieno le nostre giornate, stando accanto alle persone che amiamo, lasciando perdere tutto ciò che è superfluo e cercando di fare tutto ciò che ci fa stare bene in modo da non avere nessun rimpianto futuro. "La vita non è una tragedia in primo piano, ma una commedia in campo lungo".

Asia D’Arcangelo