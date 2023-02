Gentili esalta il ruolo chiave degli infermieri

Gilberto Gentili, commissario dell’Ast 1 ha voluto incontrare la presidente degli Infermieri della provincia di Pesaro Urbino, Laura Biagiotti. "Il commissario – è scritto in una nota – ha evidenziato l’importanza della figura infermieristica come anello fondamentale nel percorso di cura ospedaliero e non da meno nel percorso extra ospedaliero, dove l’infermiere è sicuramente un professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile. La presidente ha sostenuto l’importanza dell’assistenza infermieristica come elemento tecnico, relazionale, educativa e cognitivo; sottolineando al dottor Gentili che un infermiere può svolgere la sua professione in modo multidisciplinare e per questo dovrà essere maggiormente valorizzato nella nuova riorganizzazione". Biagiotti si è poi fatta portavoce di un augurio di buon lavoro al dottor Gentili, ringraziandolo per l’immediato coinvolgimento.