Gentili: "Fondamentali i medici di base"

di Benedetta Iacomucci

Dottor Gilberto Gentili, nuovo commissario dell’Ast 1, è vero che in realtà puntava all’Inrca?

"Avevo dato la disponibilità per l’Inrca perché sapevo che lì c’era una casella da riempire, diversamente da quanto credevo per Pesaro. Se mi avessero proposto Ascoli avrei detto no, ma Pesaro è un ritorno a casa. Sono felice e onorato".

Il territorio lo conosce bene. "Sì, sono nato a Fossombrone dove vivo da qualche anno. L’infanzia l’ho passata a Pesaro tra via Mentana e via Mastrogiorgio. Le Elementari le ho frequentate al Perticari. Poi ho avuto incarichi come dg da Alessandria a Crotone, poi a Perugia e ultimamente ero al distretto di Senigallia, dove tornerò se dovesse concludersi la mia esperienza a Pesaro. Ma ho anche lavorato a Cagli, Pergola, Fano e Novafeltria. Dedicherò i primi giorni a visitare le strutture e i territori, a cominciare dai sindaci, che spesso sono gli ultimi a sapere".

Con la Capalbo si è sentito? Anche per capire a che punto sia il lavoro che lei dovrà portare a termine?

"Ci siamo scambiati un ‘In bocca al pupo’. Di sicuro incontrerò i subcommissari Berselli e Olivetti che mi riferiranno il lavoro svolto e la progettualità. Un’analisi che passerà anche attraverso un confronto con i professionisti e operatori dell’Ast1".

La riforma punta all’integrazione ospedale-territorio, da cui lei proviene.

"Non solo. Vivo in un paese dell’entroterra e conosco bene il senso di deprivazione che spesso si prova. Sicuramente la Regione ha inteso dare una risposta ottimale alla sanità della provincia, il mio compito sarà pianificare quanto programmato, tenendo conto del fatto che le risorse sono scese a livello nazionale e che c’è però una forte tendenza, tramite il Pnrr, a investire sul territorio, che avrà la mia massima attenzione. Perché un ospedale forte ha bisogno di un territorio forte. In questo senso il ruolo dei medici di base, ad esempio, sarà fondamentale anche nel contrasto alla mobilità passiva".

Però i medici di base non si trovano, e nemmeno i medici di Pronto soccorso, i pediatri… "Se mancano i medici di Pronto soccorso bisogna incentivarli. La politica del salario unificato va rivista. Va riconosciuto il valore di chi è in prima linea. Poi anche una migliore programmazione e organizzazione dei servizi permette di valorizzare i medici. Se ho 10 Pronto soccorso per forza poi devo chiamare i privati".

Molti pensano che il reclutamento sarà più difficile per la perdita di attrattività dell’Ast rispetto all’azienda ospedaliera. Questo lo vedremo eventualmente dai prossimi concorsi. La sua nomina è stata al centro di un dibattito politico vivace. Come l’ha vissuto?

"Io credo che quando uno va dall’ortopedico l’unica cosa che si aspetta è che sia bravo. Del resto non mi preoccupo".

Lei parteciperà al concorso per direttore generale?

"Sì. Ho 64 anni e il mio nome è nell’elenco nazionale degli idonei. A fine marzo verosimilmente si avrà un elenco unico da cui attingere i nomi dei 5 direttori delle Ast".