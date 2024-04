Gentiloni fa il sold out: "All’Europa serve un’economia più forte". Ricci: "E l’esercito unico"

Alusfera al completo, con tanta gente anche in piedi, per l’arrivo a Pesaro di Paolo Gentiloni, ospite ieri pomeriggio della rassegna "Incontri capitali". Il commissario europeo per gli Affari economici è intervenuto sul tema "L’Europa nel mondo che cambia", su cui si è confrontato con il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, intervistati dalla giornalista di LA7 Alessandra Sardoni. "È un piacere tornare a Pesaro divenuta quest’anno Capitale della Cultura e vedere anche tanta partecipazione", ha detto Gentiloni in apertura per poi entrare nel vivo del dibattito.

"Fino a dieci anni fa alcuni partiti discutevano di uscire dall’euro e dall’Europa. Oggi questa discussione non esiste più. La posta in gioco ora è trovare una politica comune". La guerra Russia-Ucraina, i rapporti economici con Cina e Stati Uniti e la necessità di una Europa più forte. "In risposta al covid, per esempio, si è trovata unita sull’acquisto di un vaccino. Siamo stati in grado di mettere insieme un debito comune e siamo riusciti a fare resistenza insieme all’invasione della Russia in Ucraina. Dobbiamo continuare su questa strada, trovando anche risorse comuni per aumentare la competitività della nostra economia".

Parla dell’attuale debolezza dell’Europa, il sindaco Matteo Ricci: "Non abbiamo avuto la forza per aprire uno spiraglio di pace né in Ucraina né in Medioriente ed anche le singole nazioni hanno avuto un ruolo residuale. Il tema vero da affrontare alle europee è la sovranità. Io non mi accontento di un paese che delega le questioni di politica estera agli Stati Uniti. Penso ad un Europa più federale, con una politica unita e credo per esempio che debba avere un esercito". Il dibattito si concentra poi alle candidature del Pd alle prossime europee: "Surreale la discussione che si sta facendo sulle liste, perché al contrario delle politiche, si vota con le preferenze e la gente scrive il nome del candidato". Gentiloni lo interrompe: "Quindi i nomi corti sono avvantaggiati", scherza sulla candidatura di Ricci. E il sindaco svela che sta ragionando sulla sua nuova campagna elettorale: "Stavo pensando di lasciare soltanto Ricci, perché il nome Matteo è un po’ inflazionato", sorride. E sulle possibili liste dei candidati conclude: "Credo che il dibattito su questo tema si risolva candidando come capilista la segretaria Schlein e il presidente Bonaccini". Ricci chiude con un aneddoto su Paolo Gentiloni, quando da presidente del consiglio nel 2017 era venuto a Pesaro per l’avvio del progetto della scuola di via Lamarmora: "Gli abbiamo fatto posare la prima pietra. Oggi siamo fieri di dire che quel progetto ha vinto il premio come scuola più sostenibile d’Europa".

Alice Muri