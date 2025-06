Geologi a confronto col Club dei Fucoidi

Venticinque anni di passione per la geologia, e non solo. Compie il quarto di secolo il “Club dei Fucoidi“, gruppo di ex studenti di Scienze Geologiche nato nel 2000 e ricco di avventure sul campo e scoperte entusiasmanti per gli appassionati delle Scienze della Terra. In questi anni, l’associazione – che prende il nome dai fucoidi, caratteristiche gallerie delle marne del nostro appennino – ha proposto escursioni sul territorio, attività ricreative e di socializzazione all’interno della realtà accademica urbinate, manifestazioni a carattere scientifico. Per un’occasione così speciale non poteva di certo mancare un evento memorabile ed è così che, grazie alla collaborazione tra tutti i presidenti dell’associazione che si sono succeduti, nonché dei suoi storici fondatori, domani si terrà il “Fucoidi 25th Anniversary“, presso la suggestiva Abbazia del Furlo.

Sarà una giornata all’insegna della convivialità e della passione per le Scienze della Terra, nel corso della qual, dopo un’escursione al mattino con varie soste geologiche e un momento di ricordi nel pomeriggio, sarà “fissato nella storia“, a futura memoria, un Golden spike (ovvero un chiodo d’oro). Questo simbolo geologico non è solo un punto di riferimento riconosciuto dalla comunità scientifica a livello internazionale, ma anche un riferimento che ci ricorda le nostre origini e ci proietta verso il futuro festeggiando insieme il nostro straordinario viaggio: dalla nascita del Club fino alle nuove generazioni che, condividendone i valori fondanti, si preoccupano di estendere in avanti il percorso. "Un viaggio che, ne siamo ben consapevoli – dicono i Fucoidi – è poco più di un sottile velo di polvere nella storia della Terra, ma ha lasciato nei cuori di chi lo ha percorso un’impronta indelebile nel tempo. Negli anni, tante idee e proposte sono partite dal nucleo dei più assidui frequentatori dell’allora Campus Scientifico (ex Sogesta) che rapidamente hanno coinvolto un numero via via crescente di addetti ai lavori e non. Nel 2001 il Club ha dato alla luce uno dei suoi frutti più importanti: un CD multimediale dedicato alla “Successione Umbro-Marchigiana“. Questo importante progetto, realizzato sulla base degli studi condotti sul territorio nelle escursioni didattiche e delle ore passate in laboratorio, è ancora oggi ampiamente utilizzato come riferimento di studio dagli studenti dei corsi di Scienze della Terra".

g. v.