Geologi da tutta Italia, summit a Urbino

Il mondo della geologia italiana nei prossimi giorni invaderà pacificamente Urbino. Si svolgerà infatti nella città ducale, organizzato dal dipartimento di Scienze pure e applicate dell’università, il dodicesimo convegno dei giovani ricercatori di geologia applicata. L’evento, a cadenza biennale, è per la prima volta a Urbino e si tratta anche del primo meeting di portata nazionale sul tema a essere svolto in suolo marchigiano.

"Per tre giorni, da giovedì a sabato – spiega Mirko Francioni, coordinatore del convegno – circa centocinquanta geologi, professori e ricercatori si troveranno a Urbino per fare il punto su temi di grande importanza e soprattutto attualità. Infatti oltre alle sessioni congressuali, con decine di interventi su tutti i temi attinenti la geologia applicata, ci si focalizzerà soprattutto sui recenti disastri che hanno colpito il nostro territorio e quello della Romagna".

Per vedere in prima persona e toccare con mano le zone alluvionate, i partecipanti effettueranno infatti un’escursione di un giorno nei luoghi dell’alluvione dello scorso settembre: "Il terzo giorno al posto del convegno partiremo da Urbino e porteremo i geologi prima a Cantiano, poi a vedere la futura cassa di espansione lungo fiume Misa e infine vedremo a Senigallia le infrastrutture esistenti e gli aspetti ingegneristico-idraulici assieme agli esperti dell’università Politecnica delle Marche. È un’iniziativa inconsueta ma sicuramente interessante per i professionisti e gli studiosi della materia". All’interno della tre giorni è previsto anche un altro momento di approfondimento, stavolta nel centro storico di Urbino: la professoressa Patrizia Santi accompagnerà infatti i convegnisti lungo i vicoli del centro, in un itinerario di geologia urbana alla scoperta delle pietre che ornano strade, edifici e monumenti. All’evento saranno presenti diversi professori ordinari italiani, che introdurranno le varie sessioni, nonché le autorità della materia, dal vicepresidente della Commissione nazionale Grandi Rischi, al presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia, al presidente dell’associazione italiana di Geologia Applicata.

Giovanni Volponi