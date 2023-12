Geologia, l’Ateneo vince un progetto

L’ateneo, nello specifico i docenti e ricercatori di scienze geologiche e ambientali, hanno vinto un importante progetto finanziato dall’Unione Europea per 1 milione e 180mila euro per studiare il rischio idrogeologico tramite metodi innovativi tra cui la realtà virtuale. "Nato dall’idea di inserire nuove metodologie per monitoraggio del rischio – spiega Mirko Francioni, docente responsabile del progetto – lo studio coinvolge oltre alla Carlo Bo, ente capofila, anche il Parco del Conero, il CNR e due università in Croazia. Inizialmente studieremo le aree costiere, più a rischio a livello turistico, ma poi si andrà a studiare anche altre zone. La novità dell’idea risiede nell’utilizzo di tecniche innovative in questo campo, come droni, rilievi satellitari, laser e altre tecniche sofisticate che per la prima volta si applicano a questi campi della geologia. Obiettivi sono il capire i fattori che innescano le frane, ma anche elaborare gli scenari che si potrebbero presentare, nonché, come fine ultimo, sviluppare delle linee guida per la gestione delle aree costiere della zona mediterranea". In tutto ciò, anche i cittadini potranno sperimentare le novità del progetto: "La realtà virtuale e aumentata – dice Francioni – quella che siamo abituati a vedere nei film o nei videogiochi, per intenderci, consente di vedere da varie angolazioni ad esempio il versante del Conero precedentemente rilevato e capire in tempo reale o in differita come si sta comportando. Creeremo anche un’aula virtuale a Urbino dove sarà possibile utilizzare questi strumenti per l’insegnamento e organizzeremo eventi per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza". Il progetto durerà due anni e mezzo e si inserisce nell’impegno di Uniurb per alzare l’asticella nella ricerca sul fronte delle soluzioni al cambiamento climatico, in cui già l’ateneo è molto impegnato coi suoi ricercatori.

g. v.