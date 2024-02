Geometri cercasi, l’allarme lanciato dalla categoria. Serve conoscenza dei materiali

L’Italia sta sperimentando una carenza critica di geometri e la nostra provincia non è immune da questa crisi. L’incremento di attività edilizie richiede figure professionali qualificate, ma la domanda non è adeguatamente soddisfatta, mettendo a rischio lo sviluppo urbano e territoriale, nonché la tempestività delle realizzazioni. A segnalare questa situazione è il presidente del Collegio Geometri di Pesaro e Urbino, Giovanni Corsini, impegnato anche in orientamento nelle scuole medie e negli istituti superiori, come il corso Cat (Costruzione Ambiente Territorio, l’ex Geometra) dell’istituto Della Rovere di Urbania: "Sia gli addetti del settore edilizio che le autorità locali si interrogano sulla situazione attuale, occorre investire nella formazione di nuovi professionisti altamente qualificati. Imperativo globale la sostenibilità, bisogna formare figure professionali specializzate in bioedilizia, sviluppo sostenibile ed efficientamento energetico: questo chiede oggi il mercato edilizio e a questo devono essere preparati i giovani geometri". La figura del geometra ha guadagnato appeal tra i giovani, come denota l’incremento di nuove iscrizioni, in questo contesto l’indirizzo Cat del Della Rovere rappresenta una realtà educativa preziosa per formare il personale qualificato richiesto con urgenza dal settore edilizio. Una solida base teorica, affiancata da stage e collaborazioni con le aziende, fornisce competenze specifiche nella progettazione architettonica, nell’impiantistica, nella bioedilizia, nel design di interni e del prodotto industriale, inoltre il corso permette di acquisire il patentino per drone e di lavorare con laser scanner 3D. Un’occasione utile a scoprire il corso Cat e tutto l’istituto Della Rovere.

V.D.