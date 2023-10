Geopolitica, come fare per capire. Il Lions propone una conferenza

Domani dalle ore 9,30 nella Sala Raffaello dell’omonimo Collegio in piazza della Repubblica si parla di geopolitica. Il Lions Club Urbino organizza un incontro, in collaborazione con il Limes Club di Pesaro, con Gabriele Falciasecca, direttore del Limes Club Pesaro, storico locale e ricercatore su problematiche geopolitiche in Vaticano. Spiega la presidente Lions Laura Giamperi: "Il pubblico scoprirà cosa significa “geopolitica“, le dimensioni spaziali e temporali come dimensioni politiche, con approfondimenti sulle ultime vicende dell’Ucraina e del conflitto Israele-Hamas".

Aiuteranno immagini geografiche, in base alle quali ogni paese pone sé stesso al centro del planisfero, con un occhio particolare alle questioni di confine non risolte. Il Limes Club di Pesaro, nato nel 2001, organizza in collegamento con la rivista Limes attività culturali legate alla geopolitica nonché corsi educativi e professionali di interesse sociale e dibattiti sui temi di politica estera, in un momento in cui la globalizzazione necessita di conoscenze che superano i meri confini nazionali.

g. v.