Geoscienze tra storia e ricerca scientifica

Martedì 25 e mercoledì 26 palazzo Passionei (via Valerio) si animerà con un convegno dedicato alle geoscienze, dal titolo “Storia e ricerca scientifica nelle geoscienze: un’alleanza tangibile“. Organizzato dalle scuole di Scienze geologiche e ambientali e di Scienze, tecnologie e filosofia dell’informazione dell’Università di Urbino, l’evento gode del patrocinio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, della Società Geologica Italiana, della Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza e della Società Italiana di Storia della Scienza.

"L’obiettivo – dicono gli organizzatori – è quello di restituire una panoramica delle esperienze di ricerca storica all’interno delle geoscienze, promuovendo il dialogo tra le differenti discipline. Le relazioni offriranno un excursus sull’utilizzo della ricerca storica nelle geoscienze, con particolare riferimento a geologia, sismologia, meteorologia, paleoclimatologia, mineralogia, petrologia e vulcanologia". Le giornate di studio saranno inaugurate da Ezio Vaccari, dell’Università dell’Insubria, e Marco Romano, dell’Università Sapienza di Roma, che affronteranno la storia della geologia. Per la sismologia porteranno i loro contributi studiose e studiosi dell’Ingv: Emanuela Guidoboni, Gianluca Valensise, Gabriele Tarabusi, che si occuperanno dell’utilizzo delle fonti per la riduzione del rischio, delle relative applicazioni informatiche e dell’importanza della sismicità storica per una conoscenza approfondita dei terremoti. Ma tanti sono gli esperti nazionali che giungeranno in Urbino per vari ambiti. La storia del cambiamento climatico sarà affrontata dal docente Uniurb Simone Galeotti, mentre un altro urbinate, Alberto Renzulli, approfondirà l’importanza della petrologia per la conoscenza storico-archeologica e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. g. v.