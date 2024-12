Gerarchie instabili e campionato tiratissimo. Un girone dai continui e repentini colpi di scena

"Nella giornata di campionato appena trascorsa le vittorie di Entella e Arezzo ed il pareggio del Pescara contro la Ternana hanno contribuito a rendere la classifica ai vertici molto corta". Si possono riutilizzare le parole del mister biancorosso Roberto Stellone al termine della gara contro la Torres per descrivere la situazione nella parte elitaria della classifica del girone B. Dopo che nella ventesima giornata è andato in scena un vero e proprio festival del pareggio, con ben dodici formazioni che si sono sparite equamente la posta in palio, il girone B, a fine 2024, appare suddiviso in tre grandi gruppi. Il sopracitato primo gruppo vede sei squadre distaccate da soli sei punti. Le prime tre: Ternana, Entella e Pescara sono appaiate a quota quarantuno. La formazione abruzzese, reduce da cinque punti nelle ultime cinque gare è stata infatti raggiunta dalle compagini di Abate e Gallo, abili a tenere un andamento costantemente elevato per tutta questa prima parte di stagione. Alle loro spalle il terzetto composto da Torres, Vis Pesaro ed Arezzo. I sardi superando per 3 a 1 i biancorossi nell’ ultimo turno di campionato li hanno sopravanzati in classifica di un punto, permettendo inoltre l’aggancio all’Arezzo. I toscani, dopo tre successi consecutivi, esordiranno nel nuovo anno tra le mura amiche proprio contro i biancorossi, distanziati di ben 6 punti dal Rimini. I romagnoli aprono infatti il secondo grande gruppo composto da: Campobasso, Carpi, Ascoli,Pianese,Pineto, Perugia e Gubbio.

A dividerle sono solo 7 punti e come dimostrato dall’Ascoli (foto) le gerarchie in questo gruppo sono molto instabili. La formazione bianconera, guidata da Domenico Di Carlo grazie ad un pareggio e quattro vittorie nelle ultime cinque giornate sta risalendo la china trasmettendo così fiducia ai propri sostenitori in vista della seconda parte di campionato. Intenzionate a risalire la china lo sono anche Pontedera,Spal , Lucchese, Milan Futuro,Sestri Levante e Legnago separate anch’esse da sette punti. Quest’ ultima, fanalino di coda con 13 è riuscita a blindare la porta in trasferta contro il Pontedera nella scorsa giornata di campionato, dando vita ad un pareggio a reti bianche che può dar fiducia agli uomini di mister Gastaldello per il proseguo della stagione.

Lorenzo Mazzanti