‘Germano’, addio dehor: "Costretti a toglierlo"

Addio allo storico dehor di Germano, ma questa volta sarà per sempre. La pasticceria e gelateria aperta in piazzale Collenuccio nel 1967 non potrà più ospitare i clienti nel suo ‘salottino’ della piazza, e dopo anni di tribunali e contestazioni arriva lo stop definitivo anche dal Comune di Pesaro. "Prima di tutto volevo precisare una cosa fondamentale nel rispetto dei miei clienti: la chiusura non è dettata da una mia volontà ma purtroppo non vengo più messo nelle condizioni di poter tenere aperto il dehor esterno, pur avendo solo due tavoli all’interno del locale".

Lo dice commosso ma anche arrabbiato il 57enne Davide Bassetti che dal 2015 ha rilevato il locale ‘Germano’ e che oggi cerca di tirare avanti con tante difficoltà. Ma l’iter giudiziario di quel gazebo, in realtà, è cosa nota. Nel 2016 Bassetti viene denunciato da alcuni vicini proprio a causa del salottino esterno. Finisce in tribunale, prima viene assolto e poi, in appello, condannato. "Nel mentre che venivo condannato ad Ancona il Comune di Pesaro mi rinnovava l’autorizzazione dicendomi che dovevo tenere duro, che attività come le mie erano oro per il centro storico. E così ho fatto".

Tutto cambia però nel marzo di quest’anno quando arriva una lettera a Bassetti dove il Comune chiede di provvedere alla risoluzione delle non conformità del dehor in base al regolamento che introduce la nuova disciplina, a cui dovranno adeguarsi tutti entro il 31 marzo del 2024 e che sta creando non pochi problemi anche ad altri titolari in città. "Io ci ho provato, ho incaricato un geometra che conosceva bene il regolamento e ho fatto il progetto". Ma sarà proprio quel progetto a non essere approvato da parte del Comune di Pesaro che lo rilancia con una nuova direttiva: "Mi hanno fatto vedere come volevano che venisse realizzato quel gazebo. Una cosa ‘high tech’ che ribaltava il gusto classico del locale a due passi da Casa Rossini e dal Duomo e con una clientela storica che non veniva più rispecchiata. Il tutto mi sarebbe costato circa 50 mila euro, dimezzandomi anche il numero dei tavoli: da otto diventavano quattro. Ho detto no – continua Bassetti –, perché non è pensabile sostenere una cifra così alta per un ritorno misero come quello che registriamo da dopo il Covid".

Ma per quel dehor, ormai, non c’è più nulla da fare.

Verrà salutato definitivamente dai clienti con una giornata di festa verso fine mese ma "devo ancora scegliere la data, per me è difficile anche solo pensare di dover togliere tutto. Per ora – conclude Bassetti – posso solo ringraziare i miei clienti e sperare di rincontrarli anche l’anno nuovo".

Giorgia Monticelli