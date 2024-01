‘Germano’: il caso del gazebo. L’assessora fa i conti al barista: "Diecimila euro per uno nuovo"

"Sul dehors di piazzale Collenuccio le cose son del tutto diverse da quanto sostenuto dal gestore del bar pasticceria". Dopo lo smantellamento del salottino di Germano, interviene anche l’assessora Francesca Frenquellucci, che finora non aveva mai proferito parola sulla situazione che attanaglia il titolare Davide Bassetti il quale, per via di quel dehors, era finito anche in tribunale. "Le cose stanno in altro modo. Con sentenza del 15 luglio 2019 la Corte di Appello di Ancona ha ordinato ‘La distruzione delle opere qualora non eseguita’ riferendosi al manufatto in questione": scrive l’assessora Frenquellucci, ripercorrendo la causa legale legata a Bassetti e al dehors di piazzale Collennuccio. Ed infatti – come scritto dal Carlino in più occasioni –, la Corte di Appello di Ancona aveva dichiarato abusivo il salottino di piazzale Collenuccio ma, nel mentre, lo stesso Comune aveva rinnovato l’autorizzazione a Bassetti per poter proseguire l’attività. Tutto cambia, poi, a marzo del 2023 quando, per via del nuovo piano del centro storico, viene imposto a Bassetti di adeguarsi alle nuove regole. "Consapevole della sentenza, il 6 aprile 2023 il gestore ha richiesto l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un gazebo in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento, approvato dal Consiglio comunale. Con l’avvio da parte di Bassetti, dell’iter per adeguare il proprio chiosco al Regolamento, il Comune si è espresso positivamente rilasciando il ‘titolo unico’, con cui ha dato la possibilità al gestore, sin dal 29 maggio 2023, di adeguarsi. L’Amministrazione ha inoltre concesso proroghe per non danneggiare l’attività. Come dimostra anche il parere favorevole dato per lo svolgimento dell’attività del Bar Pasticceria anche all’esterno".

Ed in realtà l’adeguamento Bassetti ha provato a farlo, il gestore infatti ha presentato un progetto – assieme ad un noto geometra pesarese – che è stato bocciato dall’amministrazione comunale per via della presenza di una pedana che non rientra più nel regolamento comunale. Un progetto che, in totale, sarebbe comunque costato a Bassetti circa 50mila euro secondo i preventivi portati in Comune (23mila per la struttura; 10mila per il pergolato; 4mila per l’illuminazione; 3mila euro di arredamenti; 3mila euro di pagamenti destinati alle pratiche).

Ma anche su questo ribatte Frenquellucci: "Per quanto risulta, il costo per l’acquisto e il montaggio di un dehors con le caratteristiche tecniche richieste, viste le esperienze di altri esercizi commerciali analoghi, risulta che sia mediamente 5 volte più basso di quanto sostenuto nelle varie dichiarazioni rilasciate".

"Questa è una novità – risponde il gestore Davide Bassetti -, se così fosse si potrebbe anche parlare di un dehors per il Bar Germano ma, allora, chiedo all’assessora Frenquellucci, che dichiara cifre nettamente inferiori ai preventivi che mi sono stati fatti da professionisti, di mettermi in contatto con i fornitori che hanno questi prezzi, così da poter ragionare anche per Germano di un dehors da 10mila euro. In quel caso mi renderei disponibile a realizzarlo in tempi brevi".

Giorgia Monticelli