Germano, il gazebo non c’è più: "Così il Comune distrugge la storia"

In piazzale Collenuccio, in centro storico, ha vinto il Comune: il bar Germano ha dovuto smontare il suo tipico gazebo, quel dehor che da decenni è stato il punto di ritrovo per moltissime generazioni di pesaresi, che ha visto il veloce trasformarsi della città. Ma lui no. Il piccolo gazebo, infatti, era sempre rimasto lo stesso, con le sue travi di legno e quei divanetti con i cuscini colorati. Adesso, di quella struttura, non rimane che lo scheletro e Davide Bassetti, il titolare, non può che rimanere a dir poco deluso davanti a questa situazione.

"Mi hanno detto che ogni zona della città avrebbe dovuto essere riqualificata e avrebbero voluto farmi mettere una struttura completamente nuova – commenta Bassetti –. Il problema è che questa struttura non avrebbe avuto senso. Infatti, oltre al fatto che, per ragioni pratiche e edilizie, sarebbe venuta a costarmi 50mila euro, sarebbe stata anche un pugno in un occhio per la zona in cui si trova. Non si può chiedere di mettere un dehor tutto moderno in un angolo praticamente immutato del centro storico. Ho fatto di tutto per cercare di trovare una soluzione di buon senso, ma non hanno voluto sentire ragioni".

A marzo 2023, infatti, a Bassetti è arrivata una lettera del Comune che imponeva di provvedere alle non conformità del dehor, e che le stesse sarebbero dovute essere risolte entro il marzo 2024. Nonostante il progetto fatto da Bassetti assieme ad un geometra, l’amministrazione aveva comunque già rilanciato la nuova direttiva, ossia quella del gazebo "high tech": "Sono 10 anni che ho in gestione questo posto e mai mi sarei aspettato di dover giungere a questo punto – continua Bassetti –. Molti clienti mi hanno chiamato, chiedendo cosa potessero fare per cercare di dare una mano. Abbiamo fatto una raccolta firme, siamo arrivati a 900. Anche gli esponenti della Curia, che sono di fianco al locale, sono rimasti colpiti da questa decisione. Come si può vedere, però, non è servito a niente ed ora mi ritrovo con due posti a sedere dentro. Anche questa mattina (ieri ndr.) mi ha chiamato un gruppo di ragazzi per prenotare il solito tavolo per l’aperitivo, ma ho dovuto dirgli che non c’era più. A cosa serve essere Capitale della Cultura se si buttano giù i luoghi storici solamente perché non tecnologici?".