Gesine Arps a Parigi "Mi ispirerò all’Eden"

E’ nata ad Hannover ma è residente a Fano da oltre 30 anni. Qui ha piantato le sue radici e per questo si ritiene fanese a tutti gli effetti Gesine Arps. E gli effetti della sua "fanesitudine" da oggi saranno visibili anche a Parigi. Un importante riconoscimento artistico è stato infatti attribuito alla Arps che tra tantissimi artisti di tutta Europa è stata selezionata dal Senato della Repubblica francese per una mostra personale all’Orangerie dei Giardini di Lussemburgo a Parigi, che s’inaugura oggi per essere visibile fino al 7 agosto. Si intitola "Sur le fil de l’Art", ovvero Sul filo dell’arte. Un filo che l’artista fanese ha tessuto appositamente come un prato fiorito, una distesa di alberi incantati e un incanto di animali fatati.

"Quando ho ricevuto la notizia di essere stata selezionata da un comitato espositivo del Senato per esporre le mie opere all’Orangerie del Jardin du Luxembourg – ci spiega Gesine Arps –, la mia prima ispirazione è stata quella di dedicarle al tema del giardino e quindi, per associazione, al Giardino dell’Eden, cioè alla nostra Terra. L’infinita varietà di esseri viventi, piante e animali, in tutta la loro perfezione, creatività e bellezza, rimane inaccessibile sia agli scienziati che agli artisti. Cerchiamo i giardini e la natura per ritrovare l’armonia con noi stessi, sfuggendo al rumore elettronico, acustico e visivo in cui siamo quotidianamente immersi. Il giardino è un archetipo dell’anima; noi siamo anime perse, malate per aver portato il giardino dell’Eden sull’orlo del collasso". Tiziana Petrelli