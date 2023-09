"Gestire gli stranieri? Il problema è dopo i 18 anni"

"Non mi voglio sottrarre al tema della microcriminalità, ma oltre alla critica ci vuole la soluzione. E questo discorso vale sia per i ragazzi delle comunità come la mia, sia per i ragazzi fanesissimi della loro età". Così Lara Ricciatti, responsabile di Casa Lucia, la comunità di Cuccurano che ospita i minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro territorio.

"Il problema della gestione degli stranieri non accompagnati è quello del ‘post 18’ - denuncia - perché finché stanno in comunità c’è un controllo (due educatori di giorno e uno di notte impone la legge per questa struttura che ospita al massimo 13 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, ndr). Perché noi non aspettiamo che il ragazzo combini guai. Se abbiamo il sentore che il progetto educativo su di lui non funzioni, siamo i primi a chiamare in questura chiedendo di monitorarlo quando è fuori dal nostro controllo. Perché hanno il diritto di uscire in libertà come tutti gli altri giovani della loro età, sono minori non accompagnati e non ragazzi con libertà limitata". Questa estate ad esempio sono andati al mare, all’oratorio di Cuccurano, hanno fatto volontariato in spiaggia. "Tutto quello che è possibile fare che non viene ostacolato dalla burocrazia, i ragazzi lo fanno - prosegue - perché un pilastro dell’integrazione è la socialità. Ghettizzare i ragazzi delle comunità significa creare un terreno fertile di propensione alla criminalità". I due giovani senza fissa dimora arrestati questa estate, erano già noti alle forze dell’ordine non solo perché erano stati fatti sgombrare dall’ex Vittoria Colonna, ma perché "nel post 18 la vera emergenza è quella abitativa - dice Ricciatti -. A Fano non si trovano case in affitto. Avevo ragazzi d’oro che al termine del loro percorso di inclusione sociale avevano datori di lavoro pronti ad assumerli. Sono stati costretti a lasciare Fano preferendo stare in un monolocale in 5, ospiti di amici lontani. Non nego che ci siano stati ragazzi che sono passati per la mia struttura, che invece avevano già scelto la via della microcriminaità piuttosto che quella del sacrificio, dello studio, del lavoro e dell’integrazione vera".

Un punto di non ritorno. "Quando un progetto educativo non ha funzionato e il ragazzo ha creato dei legami devianti e malsani, ho sempre chiesto all’assistente sociale di riferimento, un trasferimento - conclude Ricciatti - per dargli una nuova opportunità di costruire altrove legami migliori. Da quando gestisco Casa Lucia (dicembre scorso, ndr), ho visto passare una trentina di ragazzi, di cui 3 progetti fallimentari. Uno è stato trasferito e due sono stati dimessi salendo ai disonori della cronaca. Per entrambi non è stato un destino ingiusto, hanno scelto così"

Tiziana Petrelli