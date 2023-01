Gestori Piscine: nasce alleanza nazionale per il salvataggio

L’Associazione Gestori Piscine Marche cerca di salvare gli impianti che hanno resistito negli ultimi tre anni al doppio ko composto prima dalla pandemia di Covid e poi dal caro bollette che ha portato i costi annui di una piscina a moltiplicarsi per tre. "Le piscine da marzo 2020 al 1° maggio 2022 hanno registrato – afferma una nota – 11 mesi di chiusura totale e 14 mesi di apertura con limitazioni (capienza massima 40% e Green Pass obbligatorio). I gestori, per la maggior parte di impianti pubblici avuti in concessione, ma anche di impianti privati, hanno resistito con tutte le loro forze, nel rispetto dei contratti del personale e di tutti gli utenti che frequentano le piscine. Il comitato direttivo è guidato dal presidente, il pesarese Andrea Sebastianelli (Sport Village Pesaro) e ne fanno parte 16 società di gestione della Regione Marche tra cui il Nuoto Montefeltro di Urbania, la Polisportiva Dilettantistica di Pian del Bruscolo e la società Buonconvento di Urbino.

L’associazione regionale Marche il prossimo 15 febbraio a Bologna sarà tra i soci fondatori del Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori che sarà inizialmente composto dalle organizzazioni regionali: AssoNuoto (Veneto) Piscine Abruzzo (Abruzzo), Gestori Piemonte(Piemonte), Associazione Gestori Piscine Marche (Marche), SIGIS (Lombardia, Campania, Puglia, Lazio, Sicilia), Insieme si Vince (Liguria), Associazione Piscine Emilia-Romagna. Un’alleanza pluriregionale per dare più forza alle istanze dei gestori degli impianti natatori a tutti i livelli. "A cominciare dall’emergenza energetica – si legge in una nota –: obiettivo sopravvivenza del settore e contrasto rischio chiusura, per proseguire con l’attivazione di una aliquota IVA al 5%, per arrivare ad un efficientamento energetico, strutturale e architettonico del patrimonio impiantistico nazionale. Infine per ottenere una detrazione fiscale per la pratica sportiva", Nel programma dei gestori di piscine siano pubblici o in gran parte privati c’è la destinazione di risorse alle pubbliche amministrazione per i riequilibri dei Piani Economici Finanziari.