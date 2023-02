Getta via nove dosi di cocaina Arrestato, processato, liberato

Spacciava droga nel parco della Resistenza, di fronte al capolinea dei bus di Pesaro. La squadra volante della polizia ha arrestato un cittadino di nazionalità gambiana, già noto, resosi responsabile di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

La polizia lo ha notato in mezzo a cittadini extracomunitari mentre stazionava nei pressi del Parco della Resistenza. Alla vista degli agenti, il gambiano ha gettato via un involucro celandolo in una siepe

tentando di allontanarsi. Immediatamente inseguito, l’uomo è stato bloccato poco dopo. L’involucro di cui si era disfatto conteneva 9 dosi di sostanza che, a seguito di specifico esame, è risultata essere stupefacente del tipo cocaina. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alla giustizia, è stato arrestato per spaccio. Ieri, arresto convalidato e patteggiamento di 6 mesi di reclusione e 1000 euro di multa con contestuale remissione in libertà.