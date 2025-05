"Gettare ponti con tutti. Missione che ci tocca"

"Mi è piaciuto in particolare un passaggio: quando ha sottolineato l’importanza di gettare ponti". Don Giorgio Paolini, già responsabile per l’Arcidiocesi dei rapporti tra la chiesa e le altre realtà religiose di altri paesi e dunque abituato ad uno sguardo oltre confine, commenta così l’elezione di papa Leone XIV. Come tanti sacerdoti e fedeli pesaresi ha seguito le fasi dell’elezione e ha ascoltato attentamente le prime parole del papa: "Sono state frasi eccezionalmente importanti. Il papa ha parlasto subito di pace, ovvero della necessità di rivolgersi con animo di pace agli altri, una parola che ha pronunciato più volte. Poi un’altra espressione forte e significativa è stata il suo invito a gettare ponti, cioé a collegare le culture e le persone. Credo che il Papa abbia già dato segnali e messaggi importanti, specie in questo particolare periodo". Parole che si identificano anche con lo sforzo della chiesa pesarese in tutti questi anni, impersonato anche da un sacerdote come don Giorgio e da altri sacerdoti, di incrementare il dialogo interreligioso e dell’ecumenismo.

La notizia dell’elezione di papa Robert Francis Prevost ha suscitato la gioia della comunità peruviana della città, che ogni anno dà vita a un momento di festa e preghiera nella nostra arcidiocesi, e che ha come uno dei punti di riferimento la parrocchia del Porto: in ottobre infatti a Pesaro si celebra la festa del "Signore dei Miracoli". Si tratta di una devozione secolare che risale al 1655, anno in cui la città di Lima fu devastata da forte terremoto. Nella chiesa di Pachacamilla, crollata completamente, rimase intatto il dipinto di Cristo che venne portato in processione. Subito dopo la terra smise di tremare. Proprio il papa è stato missionario in Perù.

d.e.