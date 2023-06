Ghiaia del Foglia: si rimuovono 4mila metri cubi

Ieri la Regione, attraverso l’assessore Stefano Aguzzi, ha comunicato che da lunedì saranno rimossi circa 4mila metri cubi di ghiaia alla foce del Foglia. Il famoso tappo che aveva creato non pochi problemi alla navigazione delle imbarcazione in uscita ed in entrata: ormeggiano sulle sponde del Foglia circa 1000 natanti. Una operazione profonda quella della Regione che dovrebbe risolvere il problema per qualche anno e che arriva in seguito alla piena del fiume che ha aggravato ulteriormente la situazione. In totale saranno spesi 140mila euro. Viene calcato che il lavoro durerà una quindicina di giorni e l’appalto è stato affidato a due ditte. L’annuncio è stato comunicato anche dal Comune. Ruolo importante anche quello svolto da Baiocchi di Fratelli d’Italia.