Già 700 per la Collemarathon Traguardo all’arco di Augusto

Quando mancano ancora 21 giorni al suo svolgimento, sono già più di 700 gli iscritti alla 19esima ColleMar-athon, con atleti provenienti da ben 12 paesi. E tutto lascia supporre che da qui al 7 maggio (data dell’evento) si supererà quota mille. Oltre agli italiani, che arriveranno da quasi tutte le regioni, hanno già acquisito il diritto al pettorale runner provenienti dall’Albania, dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Germania, dal Lussemburgo, dall’Olanda, dalla Polonia, da San Marino, dall’Iran, dal Perù e dagli Stati Uniti. Il tutto, in attesa degli ‘specialisti’ africani, vincitori di ben 15 delle 18 precedenti edizioni della gara, che sicuramente saranno protagonisti anche quest’anno.

E’ emerso durante la presentazione (in foto) della kermesse tenutasi ieri mattina a Orciano alla presenza del presidente del Coni Marche Fabio Luna, del consigliere regionale Luca Serfilippi, di Gianna Prapotnich del Panathlon, del presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini, dell’assessore al turismo di Fano Etienn Lucarelli, del sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli e dei colleghi Filippo Sorcinelli di San Costanzo, Nicola Barbieri di Mondolfo, Marco Marchetti di Sant’Ippolito e del vicesindaco di Mondavio Davide Albani. Accanto a loro, molti prestigiosi testimonial: il marciatore Matteo Giupponi, medaglia di bronzo nei 35 km agli Europei di Monaco di Baviera del 2022; Zico Pieri, campione della disciplina di ‘Record Everesting’; Marzia Ottaviani, campionessa italiana in carica di maratona nella categoria F55 e figlia dell’indimenticato Peppe Ottaviani; il maratoneta di Dio Ulderico Lambertucci, autore di imprese incredibili tra le quali il coast to coast del 2012 negli Usa dal Pacifico all’Atlantico (4.500 km a piedi in poco più di 60 giorni); l’olimpionico di marcia nell’84 e 88 Carlo Mattioli; e gi atleti in carrozzina Alex Chiacchiera e Luca Panichi.

Due le importanti novità di questa edizione: la prima sarà l’arrivo sotto l’Arco di Augusto (nelle altri anni il traguardo fanese è stato in piazza XX Settembre, poi alla Marina dei Cesari e alla Rocca Malatestiana); e la seconda è la ‘Ten ColleMar-athon’, prova di 10 chilometri che si aggiungerà alla maratona Barchi-Fano e alla mezza (21,097 km) Mondolfo-Fano, che si disputerà sul percorso Barchi-Sant’Ippolito e sarà valida come primo ‘Memorial Giseppe Ottaviani’ (20 maggio 1916 – 19 luglio 2020), in onore del campionissimo master, santippolitese doc, che con i suoi record e le medaglie d’oro nell’atletica leggera da ultracentenario ha fatto parlare di sé tutto il mondo.

Unanime, da parte dei presenti, il riconoscimento della ColleMar-athon come manifestazione di grande rilevanza sportiva, di promozione del territorio e dei valori della solidarietà, e il plauso agli organizzatori guidati da Annibale Montanari. Il quale, da parte sua, ha evidenziato lo sforzo di tutti, Regione, amministrazioni locali, partner economici e volontari, per garantire lo svolgimento di questa edizione 2023, inizialmente messa in dubbio.

Sandro Franceschetti