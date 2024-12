Già aperta la prevendita per la gara con Bologna. Sale l’attesa per la sfida che chiuderà il 2024

Sono in vendita i biglietti per le due gare casalinghe che chiuderanno il 2024 all’astronave. Con 2,20 euro di diritti di prevendita, si possono acquistare sia i biglietti per assistere al match della 17ª giornata che la Vuelle disputerà contro la JuVi Cremona (domenica alle 18) che quelli per la 18ª giornata del match contro la Fortitudo, in programma il 29 dicembre alle 15,45. I tagliandi sono disponibili in tutti i punti vendita Vivaticket e online sullo stesso circuito, mentre la domenica ai botteghini due ore prima della palla a due. I prezzi dei: tribuna laterale 30 euro intero e 14 ridotto; tribuna 30 euro intero e 14 ridotto; curva Marco Piccoli (settore K) 20 euro intero e 10 ridotto (per la partita con la Fortitudo acquistabili solo alla biglietteria); parterre 60 euro intero e 30 ridotto; poltroncine 100 euro intero e 50 ridotto; curva ospiti 25 euro intero e 14 ridotto, acquistabile per il 29 dicembre solo nei punti vendita della provincia di Bologna.