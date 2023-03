Già denunciato, torna dalla ex Arrestato

Denunciato per maltrattamenti, si ripresenta a casa della ex, in barba al divieto di avvicinamento, ma i parenti della donna lo vedono e chiamano i carabinieri a cui si rifiuta di dare le proprie generalità. In manette è finito così sabato mattina, verso le 2, un 69enne di Tavullia, residente a Gabicce, domiciliato in un hotel di Riccione. L’uomo è stato rimesso in libertà qualche ora dopo con decreto a firma del pm Marino Cerioni. Ieri mattina il gip Antonella Marrone ha convalidato l’arresto che è obbligatorio nel caso in cui, come questo, il trasgressore viene sorpreso in flagranza a violare il divieto di avvicinamento. Il 69enne, difeso dall’avvocato Giulia De Luca, non si è però presentato in aula. La ex convivente lo ha denunciato per maltrattamenti tempo fa e contro di lui è scattato l’allontanamento dalla casa famigliare. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, lui è ritornato dalla donna ed è entrato in casa. Ma alla fine si è ritrovato con le manette ai polsi e una nuova denuncia in mano.