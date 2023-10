Già si pensa al Natale . La pista di ghiaccio torna. Ma in largo Aldo Moro

Stessa pista di ghiaccio, ma diversa collocazione: chi sotto Natale ha messo in conto di roteare sui pattini, quest’anno lo potrà fare a Pesaro, ma in largo Aldo Moro e non in piazza del Popolo. L’ideatore dell’attrazione, mancata l’anno scorso all’appello – Massimiliano Santini, in qualità di responsabile grandi eventi Comune di Pesaro – ieri è stato irraggiungibile al telefono: gli avremmo voluto chiedere le ragioni della dislocazione.

Quando in largo Aldo Moro, nel 2019, venne impiantata la ruota panoramica, non mancarono le polemiche. Allora le perplessità furono tutte riguardanti la viabilità, ristretta oggettivamente da un’ area divertimenti infilata – di punto in bianco – in uno snodo viario, nevralgico della città. Largo Aldo Moro è un corridoio perpendicolare tra due parallele (via Marsalavia Don Minzoni) e viale della Vittoria, con il traffico da statale quale è. Però la questione viabilità non ha preoccupato Santini, il quale non ha chiesto nulla agli uffici tecnici dell’assessorato di Belloni. Quali sono state le priorità che hanno spinto Santini a mettere la pista in quella che è un’area “spartitraffico“? Ieri a farsi la domanda sono stati diversi operatori economici, preoccupati di non avere l’attrazione in piazza. Largo Aldo Moro rispetto alla zona mare resta centrale e a dicembre tira meno aria. Il trasloco pare sia stato dettato dalla presenza, in piazza del Popolo, di un palco molto importante per dimensioni: sarà quello che dovrà ospitare la diretta Rai con la trasmissione su Rai 2, Caterpillar, nell’edizione Catercapodanno. Il palco sarà anche occasione per animare di spettacoli Piazza del Popolo.

Per il resto l’annuncio fatto ieri dall’assessore Francesca Frenquellucci con il vicesindaco Vimini, crea l’aspettativa di un “Natale“ sfavillante. A creare l’atmosfera saranno i mercatini natalizi con prodotti ricercati, diffusi per le vie del centro e collocati all’interno delle casette di legno; è stato confermato l’ albero in piazza del Popolo, con 100mila led a risparmio energetico e tornano le luminarie per tutte le viuzze del centro e nei borghi. L’accensione delle luminarie è prevista per il 26 novembre. "Daremo il via agli agli oltre 1000 eventi che costelleranno l’anno da Capitale" dicono gli assessori. In centro con la collaborazione artistica del liceo Mengaroni saranno allestite 4 porte ideali; piazzale Lazzarini, accoglierà gli stand del mondo solidale e ci saranno anche le bande musicali.

s.v.r.