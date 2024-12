Già si possono prenotare i biglietti

Sono aperte le prenotazioni dei coupon validi per poter partecipare all’evento

di chiusura di Pesaro

Capitale della Cultura 2024,

in programma all’Auditorium Scavolini l’11 gennaio

(dalle ore 15 alle 18). Chi vorrà essere presente all’iniziativa principe di "Coltiva la Capitale", potrà infatti recarsi alla biglietteria del Teatro Rossini fin da oggi (telefono 0721 387621) per avere il coupon o in alternativa prenotarlo online sul circuito on line Vivaticket (commissione di un euro). Gli orari ‘classici’ della biglietteria del teatro sono: dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30 Dal 21 dicembre al 7 gennaio, scatteranno questi orari: il 21 e 22 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19:30; il 27 dicembre dalle 17 alle 19.30; il 28 dicembre

dalle 10 alle 13 e dalle 17 a inizio spettacolo; il 29 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 a inizio spettacolo. Il 1° gennaio dalle 17 a inizio spettacolo; il 3 e 4 gennaio dalle 17 alle 19.30.

Chiusura nei seguenti giorni: 23, 24, 25, 26, 30,

31 dicembre e 2, 5, 6, 7 gennaio.