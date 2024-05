Giacche Verdi in esercitazione

Le Giacche Verdi della provincia, un’associazione ambientalista e di protezione civile composta di volontari e senza scopo di lucro, ieri mattina sono partite per una simulazione, con l’obiettivo di ritrovare i dispersi, in Lombardia. La ricerca di persone scomparse è uno degli interventi più complessi cui i soccorritori possano trovarsi a far fronte. Richiede un elevato numero di volontari e si lotta con il tempo, poiché spesso purtroppo si tratta di persone ferite o in stato confusionale. La simulazione durerà per tutto il weekend. Per esempio, quando chi scompare si trova in ambiente ostile, è la Prefettura con i Vigili del Fuoco a coordinare enti e associazioni: così, per verificare i meccanismi dell’intervento e consolidare la cooperazione, hanno ipotizzato diversi scenari.

al. zaf.