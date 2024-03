Giacobazzi irrompe a teatro

Istrionico, simpatico, furbo e, soprattutto, romagnolo doc: Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Giuseppe Sasdelli, farà tappa a Pesaro, lunedì 18 marzo, con il suo spettacolo "Il Pedone", al Teatro Rossini alle 21. Noto per le sue esibizioni caratterizzate dall’uso dell’accento romagnolo e di un abbigliamento stravagante, ne "Il Pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque" si potrà vedere un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile.

Preferisce essere chiamato Giuseppe o Andrea?

"In realtà mi è indifferente. Sono abituato a sentirmi chiamare in tutti e due i modi e, per fortuna, non mi vengono crisi d’identità".

Benissimo, allora partirei con la domanda più classica: perché il suo spettacolo si chiama "Il Pedone"?

"Questo titolo nasce da un’affermazione di un mio amico che purtroppo non c’è più, il quale diceva che noi siamo come pedoni in una scacchiera e che cerchiamo in tutti i modi di non farci mangiare dalle avversità della vita. Andando avanti, poi, i pedoni possono trasformarsi, fino a diventare una regina. Penso sia un bellissimo messaggio". Di cosa parla il suo spettacolo?

"Come tutti i miei spettacoli, sono storie di vita vissuta. Parlerò di un gruppo di amici che non si vedono da quarant’anni, i quali si ritrovano in un’osteria di Bologna. Ovviamente si sa, davanti al cibo si va sempre a parlare delle esperienze di vita".

Da quanto tempo è in preparazione questo spettacolo?

"In realtà, la prima cosa da fare per fare uno spettacolo così, è trovare il filo conduttore della storia, quello che sosterrà tutta la scena dall’inizio alla fine". Quanto durerà lo spettacolo? "Sarà di un’ora e tre quarti circa, al massimo cinquanta. Sarà tutta una filata, senza intervallo, perché poi magari la gente pensa "Ma quanto parla questo?"". Lei è romagnolo, ma la domanda è doverosa: è mai venuto a Pesaro?

"Avoglia! Ci sono venuto anche in vacanza, perché degli amici dei miei genitori avevano qui una casa delle vacanze. Di solito siete voi a venire su, ma qualche volta anche noi scendiamo. Inoltre, mi sembra di esserci stato già due volte per qualche spettacolo, a qualche sagra o festa. Posso anche dire un segreto: ho mangiato la pizza Rossini e mi è piaciuta molto".

Alessio Zaffini