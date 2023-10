Giacomini, l’ultima ’Tuliacciata’: "Mi sposo e invito due comunisti"

Tullio Giacomini, 88 anni, per tutti Tuliaccio, il 22 novembre a San Marino si sposa con una cerimonia civile con Francesca Brugnettini, 56 anni, da 23 anni sua compagna "di questo rapporto di penna e calamaio", come lo definisce Giacomini. "Lei ha voglia di imparare e di fare – continua – ed io in questo la aiuto mettendole a disposizione la mia cultura umanistica. E poi ha il grande pregio di tenere un po’ ordinata la mia vita".

Se dovesse ripescare dal passato una persona per farle da testimone di nozze, chi sceglierebbe?

"Sicuramente Marzio Ciano (il nipote del Duce, ndr) perché ci siamo conosciuti da bambini quando lui usciva dall’istituto agrario. Un grande rapporto andato avanti per tantissimi anni. Eravamo amici veri".

Una donna come testimone, invece chi?

"Sicuramente la Mimmi Ceccolini, grande amica di mia sorella che mi voleva bene come un fratello minore e veniva sempre a vedere quando recitavo le mie favole e mi confortava".

Lei da sempre di destra, un paio di... comunisti simpatici da invitare li ha?

"Certamente ed il primo di tutti è Alberto Ridolfi, ‘cresciolina’ per i pesaresi. Un bel rapporto di confronto e amicizia, così come con il tempo ho stretto un ottimo rapporto, e ogni tanto ci scriviamo con Oriano Giovanelli. C’è grande stima reciproca".

Un fratello primario in America, per le vecchie generazioni con i capelli biachi, Formaggino. Lui viene al matrimonio?

"No, Paolo Costantino l’ho sentito per telefono. Non viene a Pesaro ma saluta tutti gli amici. Mi ha detto che mi manderà il regalo. L’altro mio fratello Franco ha 93 anni e vive a Milano".

Si sposa, anzi risposa, ma se tornasse indietro c’è qualcosa che non rifarebbe?

"No, niente in particolare di cui mi sono pentito. Forse posso rimproverarmi di una cosa: che non sono stato un buon padre, perché ho sempre girato e sono stato anche 14 anni a Roma, prima al ‘Tempo’ e quindi con la compagnia teatrale con Arnaldo Ninchi".

Suo padre medico condotto di Candelara, Novilara e San Pietro: persona molto stimata, cosa penserebbe di lei oggi?

"Sì, gli volevano bene tutti anche perché aiutò tanti ebrei, durante la guerra, dalle sorelle Fano alle sorelle Buitoni della Perugina che si nascosero tutte a Candelara".

Sì, ma lo ha fatto dannare suo padre?

"In punto di morte disse a mia madre ‘ti raccomando quel figlio’".

Che diavolo aveva combinato?

"A otto anni mi vennero a prendere e mi misero le manette".

E per cosa?

"Avevo lanciato una bomba a mano che avevo nascosto tra le fascine del fornaio. Era il 1943. Se avesse preso quella fascina, il fornaio, saltava per aria il forno. Mio padre arrivò con una coperta e con il libro ‘Cuore’ in mano per farmelo leggere... poi finì che andai a giocare a bocce". Cosa direbbe oggi suo padre? "Non so... sarei come lui se ci fosse stato".

Lei che ha tentato il colpo di stato a San Marino con una serie di personaggi pesaresi, come fa ad avere la cittadinanza sanmarinese?

"Perché la mia famiglia dal Seicento è di San Marino, quindi mio padre e poi mio nonno. Ma a San Marino i medici non ci potevano stare fino al 1926".

Viaggio di nozze dove?

"Mi sposo il 22 novembre, perché il 23 ricorrono i 73 anni della morte di mio padre. Poi parto per La Verna, da San Marino a San Francesco per togliermi le stigmate, le spine che ho conficcate nel cuore".

Sposarsi a 88 anni è una impresa non da poco...

"E’ una sentimentale ultima tuliacciata fatta col cuore".

La ragione?

"Così Francesca sposandomi potrà chiedere più facilmente la cittadinanza sanmarinese. E se qualcuno pensa che lo faccia per lasciarle la pensione di reversibilità, sbaglia tutto".

m.g.