Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino), 14 novembre 2019 - Mercatello sul Metauro piange il giovane Giacomo Donati Clarke. E' stato trovato morto dopo due giorni di ricerche in provincia di Siena, nella sua auto, il ragazzo italo-inglese di 22 anni che da Firenze doveva appunto raggiungere Siena. Si sarebbe trattato di un incidente. L'auto è stata trovata semi distrutta nella vegetazione.

Una tragedia che tocca profondamente Firenze: familiari e amici avevano affidato ai social network molteplici appelli. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, effettuata in base ai rilievi sull'asfalto, il giovane potrebbe aver perso il controllo dell'auto che è finita nel fosso dopo aver urtato un albero. La macchina è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti. Al momento non è stato ancora possibile stabilire quando sia avvenuto l'incidente, ma si ritiene non siano coinvolti altri veicoli.

Pur residenti in Toscana, i Donati hanno le radici a Mercatello sul Metauro dove, ritornano spesso, sia per trovare la gente del paese che per curare le proprietà. La notizia del tragico incidente ha colpito molto tutti. A Mercatello la famiglia Donati ha un agriturismo al centro del paese, gestito da Luisa, la madre del ragazzo.

Il giovane avrebbe dovuto raggiungere l'agriturismo di famiglia, che si trova proprio nel territorio comunale di Sovicille. Era stato uno zio, non vedendo arrivare il nipote, a dare l'allarme della scomparsa.