Giacomo Giommi stroncato da una malattia

Era fanese ma lavorava a Pesaro il commercialista Giacomo Giommi. Aveva 55 anni ed aveva il suo studio in via Cavallotti che mandava avanti assieme alla sua compagna Tamara. A sbarrargli la vita una di quelle malattie che non lasciano scampo e nel giro di pochi mesi la situazione è degenerata. Giacomo Giommi verrà tumulato a Fano dove vive la sua famiglia.

La scomparsa di questo professionista ha destato commozione, sia per la sua giovane età, ma anche perché tutti quanti i suoi clienti ed i tanti amici che aveva in città lo ricordano come una persona affabile e di grande cultura. "Non aveva hobby particolari – dicono gli amici – e non era iscritto nemmeno a club e associazioni. Passava tutto il suo tempo libero a leggere, di tutto, dalla storia alla cucina. E stare a tavola con lui era un vero piacere, un uomo perbene, positivo, una grande perdita".