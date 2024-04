“Giacomo immortale“. Come la sua musica

E’ “Immortale“ e però ricorrono i 100 anni della sua morte avvenuta il 29 novembre 1924. Tuttavia non c’è contraddizione visto che si tratta niente meno che di Giacomo Puccini e infatti “Giacomo immortale“ è il titolo dello spettacolo che, mettendo insieme prosa e lirica, andrà in scena al Teatro Rossini martedì prossimo alle ore 21 per rendere omaggio a un genio sempre in bilico fra "l’esaltazione del musicista" e la "condanna della persona", il "bianco e il nero", "l’amante continuo" e il "compositore sublime".

E la sigaretta in bocca con cui compare nell’immagine sul manifesto contribuisce a renderlo ancora più misterioso e problematico. Una specie di Humphrey Bogart della lirica. "Il fondo della sua anima – dice una nota a commento dello spettacolo – è stato per tutta la vita preda di qualcosa di indefinito, una malinconia, un groviglio inestricabile e inesplicabile di emozione e di noia, di sofferenze e di rimpianti". Forse c’entra qualcosa perfino lo “spleen“.

Di questa complessa personalità "a tutto tondo", di questa "icona non asettica", di questa "vita che si nutre di imperfezione e si alimenta delle sue contraddizioni", daranno testimonianza il Coro Filarmonico Rossini, quattro cantanti solisti e due attori, con un percorso che sta fra il teatro di prosa e quello musicale, e lo faranno ripercorrendo alcune vicende centrali della vita "spericolata" dell’artista e di sua moglie Elvira, offrendo a chi assiste motivi di riflessione e un approccio non banale alle vicende di un grande artista che ha comunque segnato la musica del Novecento. Dopo Puccini, ha detto un critico, ci sono le colonne sonore dei film.

Centrale il ruolo della musica e l’esecuzione di brani da “Madama Butterfly“, “Tosca“, “Turandot“, “Manon Lescaut“, “Suor Angelica“, “La Rondine“, “Edgar“ e “Gianni Schicchi“. Lo spettacolo, nato da un’idea di Giulio Boschetti, vedrà in scena col Coro Filarmonico Rossini i soprano Noemi Umani e So Hyun Lee, il tenore Alessandro Liberatore, il baritono Giulio Boschetti, con Antonio D’Abramo al pianoforte e la direzione di Federico Raffaelli e la partecipazione straordinaria di Luca Violini e Francesco Di Modugno nei ruoli di Giacomo ed Elvira. Il 29 novembre 1924, agonizzante nell’ospedale di Bruxelles, lasciando incompleta “Turandot“, il Maestro ricorda il suo passato...

Biglietti: 15 euro, 12, 10, 8 loggione. Info 0721 387621. Online www.vivaticket.com

