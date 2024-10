Giacomo Rossi:: "Aboliamo i contributi sulle conserve"

Il movimento Civici Marche, con il consigliere regionale Giacomo Rossi, si è fatto promotore di un incontro relativo all’abolizione del pagamento del contributo Ssica (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari) che riguarda tantissime piccole e medie imprese del nostro territorio che si occupano delle conserve alimentari, tra cui i trasformatori di tartufi.

L’appuntamento è in programma per oggi alle ore 18,30 ad Acqualagna, presso la sala consiliare del Comune (p.zza Mattei, 9). "Sulla questione – spiega Giacomo Rossi – ho già presentato una mozione (approvata all’unanimità dal Consiglio regionale) in cui chiedevo la soppressione della tassa perché ritengo che questa sia inutile e rappresenti solo un peso sulle spalle di aziende che hanno ben altri problemi. Ad oggi però, a causa della scarsa attenzione da Roma, non si sono fatti passi in avanti.

Per questi motivi abbiamo organizzato questo incontro, aperto alle aziende del settore e alle associazioni di categoria, al fine di poter alzare l’attenzione sulla tematica e capire insieme agli addetti ai lavori e alle categorie se ci siano altre vie percorribili per la soppressione di questa tassa". "L’incontro di Acqualagna – conclude Rossi- coinvolgerà le aziende conserviere che hanno sede nelle province delle Marche del nord: per il mese di novembre – conclude l’esponente dei Civici Marche - è previsto un altro incontro nel territorio di Macerata che sarà dedicato alle imprese delle altre province".

