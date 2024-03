Giacomo Rossi:: "Ripristinati bus fino a Serravalle"

Il Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi ha annunciato il ripristino da oggi della corsa pomeridiana del sabato tra Apecchio e Cagli (andata e ritorno) che passa per Serravalle di Carda, Valdara e Pianello. "Siamo riusciti a ripristinare la corsa del fine settimana tra Apecchio e Cagli che passa per le frazioni di Serravalle, Valdara e Pianello. La corsa parte da Apecchio alle ore 16,30, 16.52 Serravalle, 17,11 Pianello, alle 17,30 arriva a Cagli da dove alla stessa ora riparte per Apecchio passando sempre per Pianello e Serravalle di Carda".

am. pi.