Giacomo Rossi, tour fittissimo:: "Nessuno deve restare indietro"

Giacomo Rossi, consigliere regionale uscente e candidato alle prossime elezioni regionali nelle Marche, annuncia l’avvio di una serie di incontri pubblici che lo vedranno protagonista in diverse città e comuni del Territorio. "L’obiettivo – sottolinea Rossi – è quello di presentare il lavoro svolto in questi 5 anni, i punti del nuovo programma elettorale e condividere insieme ai cittadini le varie proposte. Questo giro toccherà i piccolissimi centri e quelli più grandi, perché in questi anni ho solcato tutto il territorio, cercando di non lasciare indietro nessuno, percorrendo tra auto e treno, mezzo milione di chilometri". Il tour elettorale di Giacomo Rossi ha già toccato Mercatale di Sassocorvaro e Macerata Feltria e continuerà con numerose tappe sul territorio fino alla chiusura del 26 settembre a Cagli. Le date degli incontri: oggi alle 18 a Sant’Ippolito (Bar Massimo) e alle 19,30 a Ca’ Rio (Circolo, incontro conviviale). Domani ore 18 a Frontone (impianti sportivi), sabato (18,30) a Cagli (via Alessandri, inaugurazione sede elettorale).

Ricco anche il calendario di settembre: martedì 2 ore 18 a Cantiano (ristorante Brolio, incontro-aperitivo), mercoledì 3 ore 18 a Mondavio (ristorante La Palomba), il giorno dopo alle 18 a Carpegna (Auditorium), venerdì 5 ore 18 a Piagnano-Caprazzino e alle 20,30 ad Acquaviva (incontro conviviale). Sabato 6 Rossi alle 10,30 sarà a Pesaro nella sala Consiliare, per la presentazione della lista provinciale, e dopo la parntesi anconetana (lunedì 8 settembre ore18, sede elettorale Baraccola, presentazione lista regionale), tornerà nel nostro entroterra: "Martedì 9 settembre alle 18 – dice – incontrerò i cittadini di Sant’Angelo in Vado nella chiesa di Santa Caterina e alle 21 quelli di Auditore-Casinina, il giorno dopo saremo alle a Montefelcino (Bar Villa Palombara e giovedì 11 settembre alle 18,30 a Montecerignone al Birrificio Baam". Seguiranno gli incontri di Acqualagna (venerdì 12 ore 18 Birra al Pozzo), Mercatello (sabato 13 settembre ore 18 Bar Franchino) e Valdara (domenica 14 settembre ore 17,30 a Valdara, piazzetta, incontro pubblico), oltre ad altre località.

am.pi.