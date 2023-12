Il giallo della magistrata suicida, la madre scrisse alla polizia: “Indagate su quella famiglia”

Pesaro, 19 dicembre 2023 – L’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia su un magistrato morto suicida la mattina del 26 dicembre scorso. È basata su prove postume, raccolte dalla madre della donna attraverso video, foto, chat, messaggi che si scambiava in continuazione con la figlia. Tanto da spingere la madre ad inviare alla questura di Pesaro, dieci giorni prima della tragedia, una lettera anonima invitando la polizia a "indagare sulla famiglia Ruggeri-Ercolini". Un gesto che non ha portato a nulla proprio perché era una lettera anonima.

La magistrata, Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, giudice civile ad Ancona, sposata con l’avvocato pesarese Lorenzo Ruggeri, un figlio quindicenne, conduceva una vita all’apparenza perfetta. In realtà viveva, a dire dell’accusa, un’esistenza d’inferno, sotto la pressione di un presunto rapporto conflittuale e maltrattante con marito e figlio. Eppure il ragazzo, quando trovò la madre senza vita appesa alla ringhiera interna della casa, urlò ai sanitari che erano sopraggiunti: "Salvate mia mamma, fatela resuscitare, vi prego, salvatela" sperando nel miracolo.

Un suicidio senza u n perché non poteva essere accettato dalla famiglia d’origine. Proprio la mamma del giudice suicidatosi, ieri al telefono, ha risposto: "Non sono nelle condizioni ora di poter parlare". L’avvocato che tutela la famiglia, Giuseppe Lattanzio, di Campobasso, non risponde, così come il legale della famiglia Ruggeri, l’avvocato professor Gaetano Insolera di Bologna. Ma dall’indagine della procura dell’Aquila (competente per il coinvolgimento di un magistrato residente a Pesaro, ora alle battute finali dell’inchiesta) emergono altri fatti, come le dichiarazioni della donna di servizio che avrebbe visto in un’occasione Francesca Ercolini con una catena al collo in una dependance della casa. Una situazione che la giudice ha cercato di minimizzare assicurandosi che la testimone non dicesse nulla al marito. Invece l’avrebbe riferito alla madre. Malgrado questo, non c’è stato il modo di aiutare la 51enne che è scivolata sempre più in una depressione impossibile da cogliere all’esterno. Dopo la scoperta del corpo, la procura di Pesaro ha inviato gli atti alla procura dell’Aquila che ha raccolto varie testimonianze adottando subito intercettazioni e pedinamenti, puntando verso il marito della Ercolini e coinvolgendo nell’inchiesta anche il figlio adolescente. Gli inquirenti non avrebbero esitato a controllare gli spostamenti dell’avvocato Ruggeri per cene e ritrovi, anche in compagnia di amici, alcuni dei quali appartenenti alle forze dell’ordine. Perché controllarli? Si temevano coperture?