Giammarioli, ora c’è l’ufficialità: "Addio Carnevalesca, mi candido"

Si è dimessa dalla Carnevalesca, Maria Flora Giammarioli. Dopo 8 anni, la presidente lascia la guida dell’ente perché ha deciso di candidarsi per le elezioni dell’8 e 9 giugno: sarà in lista per il consiglio comunale con Fratelli d’Italia. Che Giammarioli fosse iscritta al partito della Meloni era noto da tempo, così come da qualche mese circolava la voce della sua candidatura in Fratelli d’Italia, ieri la conferma da parte della diretta interessata. In una conferenza stampa convocata a Palazzo Fucci, sua residenza privata, Giammarioli ha spiegato le ragioni della decisione presa, non senza un iniziale momento d’emozione: "Dopo 8 anni è giusto cambiare, perché è forte il rischio di sedersi sugli allori. Spero per il futuro di riuscire a fare qualcosa di buono per la cultura e per i grandi eventi della città".

Si vede nel ruolo di assessore alla Cultura o ai Grandi eventi?

"Non bramo nessun incarico. Non ho bisogno di un posto di lavoro, ne’ di visibilità, personalmente sono molto serena. Ovviamente cultura ed eventi sono il mio ambito visto che ho un master in organizzazione di eventi e sono un’ attrice laureata all’Accademia d’arte drammatica di Roma".

E la presidenza del Teatro della Fortuna?

"Sia chiaro che a me, come a tutti gli altri candidati, non è stato promesso nulla. Io non sono una poltica e mi impegno in quello che considero il mio ambito. Vedremo quello che succederà".

Parliamo della Carnevalesca, qual è la reale situazione economica?

"C’è un debito di 50mila euro che ci portiamo dietro dalle precedenti gestioni e che non è stato possibile ripianare perché i contributi sono sempre gli stessi, mentre i costi sono triplicati. Poi ci sono i 50 mila euro in meno legati al taglio dei finanziamenti ai Carnevali storici deciso dall’allora ministro Franceschini: gli altri Carnevali sono stati risarciti, noi no. Non c’è invece alcun fido al Crédit Agricole, è stato chiuso due mesi fa e il debito estinto. E’ rimasto solo quello da 85mila euro con la Bcc".

Non pensa che sia uno scossone per la Carnevalesca perdere contemporaneamente presidente e vice presidente?

"Entreranno i due nuovi consiglieri (Alessandro Eusebi e Giannetto Paluzzi ndr), poi il direttivo dovrà eleggere il presidente. Per correttezza formale dovrò togliere le mie firme di garanzia sui fidi, non sarebbe opportuno che io le mantenessi, ma c’è tutto il tempo per il passaggio delle consegne".

I carristi sono stati pagati?

"Come previsto da contratto hanno avuto la terza rata"

Tra le critiche mosse nei suoi confronti c’è quella di aver investito poco sui carri?

"Voglio ricordare che negli anni passati di carri nuovi se ne facevano pochissimi, mentre noi li abbiamo sempre fatti, addirittura 4 durante il covid, non abbiamo mai mollato".

Che Carnevale lascia in eredità ai suoi successori?

"Lascio un Carnevale tra i 5 più importanti d’Italia e con l’organizzazione 2025 già avviata: è stata individuata l’artista per il nuovo manifesto, già scritturata, una fanese doc trasferita in Romagna ma che si firma da sempre Maddalena Fano Medas: un tributo a colei che ci ha fatto sognare e ci ricorda un periodo storico forse irripetibile, con le sue "pupine" dei capanni del Lido".

Da assessore qual è la prima cosa che farebbe per il Carnevale?

"Rivedere il contributo, fermo da vent’anni: il Carnevale può essere occasione di sviluppo per la citta".

