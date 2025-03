Gianfranco, appello del figlio: "Diteci se qualcuno gli ha dato un passaggio"

Una ricerca senza sosta quella che si sta svolgendo ormai da giorni per ritrovare Gianfranco Paolini, l’82enne scomparso dalla sua abitazione venerdì 21 marzo. Dopo il ritrovamento della bicicletta in strada della Blilla, una via che collega Villa Ceccolini, dove lui abita, con Ginestreto e Candelara, e dopo le giornate di ricerca in quella vasta zona, fatta di fossi, laghetti e boscaglia, la famiglia di Gianfranco ha voluto lanciare un appello, un sollevamento delle coscienze: "La nostra ipotesi – racconta Lorenzo Paolini, figlio dell’uomo – è che qualcuno gli abbia dato un passaggio, che lo abbiano portato da qualche parte perché magari detto da mio padre. Sono +passati tre giorni e purtroppo, in quella zona, non abbiamo trovato niente se non la sua bicicletta. Nemmeno con i cani molecolari o con i droni. È quasi impossibile, quindi vorremmo sapere se qualcuno, anche in tutta la provincia, lo abbia caricato in macchina per portarlo chissà dove. Non bisogna aver paura a dire se lo si è visto o no, per noi è importante sapere qualcosa in più".

All’accorato appello di Lorenzo, anche tutta la comunità di Villa Ceccolini si è stretta intorno alla famiglia Paolini: tantissime, infatti, sono le persone che ogni giorno, anche semplicemente passeggiando con il cane, controllano la zona di campagna, sia di giorno che di notte. Inoltre, tante condivisioni social del post su Facebook del nipote Federico, che hanno raggiunto tante persone in tutta la città. Un tam-tam senza fine, che ha raggiunto anche la redazione di "Chi l’ha visto?", la quale ha creato una biografia e pubblicato le informazioni dell’uomo sulla sua pagina web: "Noi non possiamo che essere grati a tutte quelle persone che ci stanno dando una mano – ha concluso Lorenzo –, a partire dalle forze dell’ordine, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile fino ad arrivare a tutti i cittadini del quartiere. Tanta gente, in questi giorni, si è fatta vedere sul luogo del ritrovamento della bicicletta, anche solo per chiedere come andava e se avessimo bisogno di qualcosa. Un bellissimo gesto in questo difficile momento".

Allo stesso tempo, gli invii di personale da parte della Prefettura continueranno con la speranza di avere, nel minor tempo possibile, informazioni: "Stiamo continuando ad inviare personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, integrando anche i droni per aiutare con la ricerca – spiega il prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco –. Personalmente, domenica sera, sono stata sul luogo della scomparsa e ho potuto appurare che la zona ha anche una vasta visibilità e quindi di poterlo ritrovare presto". Per chi volesse dare una mano con le ricerche, ci si può rivolgere al presidio dei Vigili del Fuoco in strada della Blilla

Alessio Zaffini