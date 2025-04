Gianfranco: la sua bici e poi il nulla. A Villa Ceccolini resta il mistero

Una comunità di circa duemila abitanti, quella di Villa Ceccolini, che ancora è sconvolta dalla scomparsa di Gianfranco Paolini, l’82enne che il 21 marzo scorso, dopo aver preso la bicicletta, si è allontanato dalla sua abitazione per poi sparire nel nulla. Dopo quasi un mese, infatti, sulla sua scomparsa ancora ci sono tante domande e tanti dubbi, che ancora aleggiano nel quartiere, con le persone che si chiedono dove possa essere Gianfranco, anche andando a chiedere novità o notizie ai figli, Lorenzo e Daniela.

Come tutti ricordano, intorno alle 10.30 di mattina l’uomo è stato visto passare davanti all’edicola della figlia, in via Lago Maggiore, per poi dirigersi in direzione del bar Movie, in via Lago di Misurina. Da lì, poi, nessuno l’ha più visto. "Dov’è andato? Qualcuno l’ha visto?" erano le domande più frequenti, che "serpeggiavano" in mezzo ai residenti preoccupati per l’incolumità dell’uomo. Poi, intorno a mezzogiorno, la svolta: la sua bicicletta è stata ritrovata in strada della Blilla, poco sopra Villa Ceccolini. Questa via collega più aree della città, poiché strada intermezza tra Santa Maria dell’Arzilla, Candelara e Ginestreto. Da quel momento in poi, le ricerche sono cominciate: subito, in serata, è stato allestito un presidio dei Vigili del Fuoco che, nella notte, hanno iniziato le ricerche di Gianfranco con cani molecolari ed anche sommozzatori, in quanto la zona è contornata da laghetti. I giorni successivi, poi, le ricerche sono continuate, anche attraverso l’utilizzo di droni ed i un elicottero per avere una migliore visione anche dall’alto.

Assieme ai pompieri, anche la Protezione Civile che, alternandosi a turnate, ha setacciato l’area senza sosta. Nel frattempo che le ricerche procedevano, tante sono state anche le persone, cittadini, amici che hanno chiesto informazioni su come fare per poter contribuire alle indagini. Dopo 10 giorni di presidio, però, la Prefettura ha mandato il dispaccio di fine ricerche. "La mia ipotesi è che si sia cercato in un luogo dal quale lui possa aver preso a camminare per chissà quanto o che abbia avuto un passaggio per chissà dove – spiega Lorenzo Paolini, figlio dell’82enne –. Chiedere di avere informazioni è sempre la nostra priorità, ma ormai, a quasi un mese di distanza, le speranze iniziano ad affievolirsi. Non so cosa pensare". Insomma, le domande, come un mese fa, rimangono sempre le stesse: qualcuno l’ha visto ma, soprattutto, dov’è Gianfranco?

