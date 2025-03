Gianfranco Paolini scomparso nel nulla: cani ed elicottero per cercare l’anziano

Pesaro, 23 marzo 2025 – Ancora nessuna traccia di Gianfranco Paolini, l’82enne allontanatosi venerdì mattina dalla sua abitazione a Villa Ceccolini e da allora scomparso nel nulla. Le ricerche continuano, coordinate dai vigili del fuoco con la Protezione civile e le forze di polizia.

Ieri mattina, inoltre, oltre alla squadra cinofila che ha setacciato la zona boschiva e piena di fossi, è giunto sul sito, intorno alle 11, anche un elicottero dei vigili del fuoco da Arezzo. Dei movimenti di Paolini, ancora si sa poco: l’uomo, dopo aver preso la sua bicicletta di colore bianco, era stato visto passare in via Lago di Misurina, davanti al bar Movie. Da quel momento in poi, di lui nessuna traccia.

I pompieri, anche con l’elicottero da Arezzo, per cercare l’82enne scomparso

Dopo qualche ora, la bicicletta è stata rinvenuta in strada della Blilla, che collega Ginestreto a Santa Maria dell’Arzilla e Candelara. Le ricerche, quindi, sono state circoscritte a quella zona, pattugliata costantemente. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, sono stati perlustrati i laghi in zona, con gommoni e sommozzatori. L’uomo indossava al momento della scomparsa giubbotto blu, cappello di lana, occhiali e scarpe da ginnastica azzurre. Aiuta le ricerche anche il tam-tam social che è proseguito senza sosta, tra ricondivisioni, passaparola e segnalazioni sul post su Facebook da parte del nipote, Federico.