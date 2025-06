Gianluca Fenucci: 31 anni di carriera nel campionato di Eccellenza

Il prossimo campionato di Eccellenza festeggia il suo 35esimo anniversario e come sempre vedrà al via compagini blasonate. Come nelle ultime due stagioni la rappresentanza maggiore spetta al Maceratese (7 squadre, una in più di anno scorso); segue con 4 partecipanti la provincia di Pesaro Urbino, con 3 squadre la provincia di Ancona e con 2 quella di Fermo e una quella di Ascoli Piceno. A conoscere molto bene la categoria dell’Eccellenza avendoci allenata per 13 stagioni è Gianluca Fenucci, tornato alla Biagio Nazzaro a Chiaravalle (in Promozione) dove è nato e vissuto e dove ha inanellato diversi successi sportivi. Fenucci vanta un record a livello regionale: dal 1994-95, stagione in cui era allenatore-giocatore alla Biagio, ha sempre allenato ininterrottamente. "Solo due volte, a Montecchio in serie D e lo scorso anno alla Biagio, sono subentrato in corsa – precisa Fenucci –. Mi ritengo fortunato: lo sport, che è sempre stato un amore e una grande passione, è il mio lavoro, infatti, insegno anche educazione fisica al Liceo Scientifico di Jesi. Ho allenato in molte piazze importanti: 10 anni in serie D, 13 in Eccellenza e il resto in Promozione, tra cui Jesi, Civitanova, Tolentino, Fermo, Fabriano, Urbania, Porto San Giorgio, Monturano, Pergola".

Mister Fenucci, 31 anni senza staccare mai la spina. Che sensazioni prova? "Bellissimi ricordi e anche quando non è andata bene mi è servito per crescere. Fare l’allenatore è difficile: sei solo contro... il mondo. Ma le sensazioni che si vivono in campo ti ripagano di qualsiasi sacrificio, di qualsiasi amarezza. L’erba, il sole, la pioggia, lo spogliatoio: solo chi sta in campo, in una squadra di calcio, può capire. Ho incontrato splendide persone, ottimi compagni di viaggio e pur non smettendo mai di insegnare a scuola, ho sempre fatto ciò che amavo: il calcio".

Lei è un decano anche del campionato di Eccellenza. Che cosa pensa del prossimo torneo? "Sarà difficile, come sono stati gli ultimi. Tosto ed equilibrato, coinvolgente ed emozionante. Tante squadre attrezzate e che vogliono fare bene, allenatori preparati, calciatori che potrebbero giocare in D e in C".

Al Montecchio, pur sfiorandolo, non è riuscito il salto di categoria. Ha seguito le partite finali? "E’ stato un peccato perché Peppe Magi e i suoi ad Urbino avevano un match point ma il calcio è bello anche per questo, per la sua imprevedibilità. La finale al Del Conero contro la Maceratese si è risolta ai rigori e ci voleva un pizzico di fortuna. Ai due spareggi contro la Vianese la squadra è probabilmente arrivata un po’ stanca ma a Montecchio ci sono uomini che conoscono il calcio e auguro loro di salire: lo meritano".

Urbino e Urbania, due realtà importanti per il massimo torneo regionale. Come le vede? "Parto dai due allenatori. Il mio amico Antonio Ceccarini sono felice sia tornato a casa: è una persona che stimo, un ottimo allenatore, uno di quelli che sembrano orsi ma hanno un cuore grande. L’Urbania ha fatto benissimo a puntare su di lui: era una squadra sempre basata sui calciatori del posto, lo scorso anno quella linea è stata un po’ sconfessata. Vedere Giovanelli, Bozzi, Lucciarini, Fraternali, Cantucci e diversi altri vincere la Promozione col Fermignano mi ha riempito di gioia. Erano stati tra i protagonisti della mia Urbania che arrivò ai playoff. Ceccarini è l’uomo giusto, al posto giusto. Anche l’Urbino può contare su un ottimo allenatore, Nico Mariani e su un’intelaiatura affidabilissima, in cui spicca Cusimano". Le neopromosse come le vede? "Fermignano bene; Pazzaglia sa tutto del calcio marchigiano e sa come si fa. Il Trodica è già una super squadra e potrebbe stare stabilmente tra le prime 5 mentre la Jesina è ancora un’incognita. Avrei fatto di tutto per tenere Omiccioli ma probabilmente ci sono state altre logiche ed è normale".

Amedeo Pisciolini