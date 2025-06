Gianmarco Conti si unisce all'Urbania: nuovo rinforzo per il centrocampo

Gianmarco Conti (classe 1992) è un nuovo giocatore dell’Urbania. Centrocampista di qualità, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Fabriano Cerreto segnando quattro gol, dopo una lunga carriera tra Serie C e Serie D.

"Residente a Fano- dicono dal club durantino- ha sposato con grande entusiasmo la causa biancorossa!".

Rimanendo a Urbania molto probabilmente il centrocampista Luca Carnesecchi, classe ’95 dopo due stagioni nella squadra durantina si accaserà al Coriano, club romagnole neopromosse in Serie D. Il Vismara Calcio ufficializza l’ingaggio dell’Under Alessandro Bonazzoli classe 2007 attaccante di fascia.

"Con ottime doti tecniche- spiega il club del presidente Parlani- veloce e con facilità nel dribblare l’avversario. Cresciuto nel Settore Giovanile della Vis Pesaro, Alessandro saprà sicuramente ben affrontare l’impegnativo Campionato di Promozione. Tutta la dirigenza gli dà il benvenuto e gli fa un grande in bocca al lupo per la prossima stagione calcistica".

Il Gabicce Gradara dopo aver chiamato sulla panchina mister Lilli (ex Urbania) ha confermato il centrocampista Giovanni Gallotti, classe 1998. Il calciatore cosi motiva la scelta di rimanere nel club del presidente Marsili: "Sono stato bene, del resto è difficile trovare in categoria una società come il Gabicce Gradara, ambiziosa, desiderosa di crescere, dove c’è tutto per fare bene a cominciare dalle strutture. Il Gabicce Gradara è una destinazione ambita. Ci presentiamo al via con rinnovate ambizioni, vogliamo migliorare il risultato della stagione scorsa".

È Alessio Muscinelli il primo acquisto del Piandimeleto calcio. Sarà lui a difendere la porta nella prossima stagione, classe 2005, nelle ultime tre stagioni in forza alla Mercatellese. "E un portiere- spiega la società del Piandimeleto - dalle grandi qualità e potenzialità che verranno sicuramente fuori durante la stagione. Nelle ultime stagioni ha fatto vedere di essere pronto a diventare protagonista e ha deciso di farlo con noi. Un acquisto che guarda al futuro vista la giovane età ma che sicuramente saprà darci garanzie da subito". Ad allenare i portieri è stato confermato Antonio Soru".

Si dividono invece le strade tra il Piandimeleto e il calciatore Cristiano Conti. Il Trodica neo promossa in Eccellenza ha ingaggiato l’attaccante Stefano Spagna (classe 1991) proveniente dalla Recanatese (serie D). La Maior ha confermato l’allenatore Alberto Rondina.

Dopo un lungo corteggiamento il diesse del Carpegna Ruggeri è riuscito ad ingaggiare Alessandro Contucci, ex capitano del Mercatellese (Prima categoria).

Amedeo Pisciolini