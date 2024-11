Gianni Letta:: "Fondamentale la sua opera"

Ricorda la figura di Gianfranco Mariotti anche Gianni Letta, presidente della Fondazione Rossini. "Un uomo molto intelligente ed anche molto colto – dice Letta – e con un entusiamo e una voglia di fare che erano contagiosi". Poi continua sul padredel Rossini Opera Festival: "Se Pesaro è stata dichiarata dall’Unesco città della Musica lo si deve all’opera che è stata fatta da Mariotti che ha tradotto in un festival conosciuto in tutto il mondo il grande lavoro fatto sotto il profilo filologico delle opere del Cigno da parte di Philip Gosset e Bruno Cagli, ed anche da Alberto Zedda che era presidente della Fondazione. Uno studio profondo che ha rivalutato tutta l’opera del grande compositore, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Prima del Rof, Rossini era conosciuto come compositore solamente due-tre opere e tutto il resto della produzione era stato dimenticato. Invece questo percorso, che ha visto come grande motore proprio Mariotti, ha fatto scoprire un Rossini fino a quel momento inedito. La città deve essere molto riconoscente a Gianfranco Mariotti, così come tutto il mondo della musica".