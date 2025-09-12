Gianni Rivera tra i premiati del Frontino

La 44ª edizione del Premio Nazionale di Cultura “Frontino Montefeltro“ si terrà domenica 28 a Frontino nel Convento di Montefiorentino. Fondato da Antonio Mariani e Carlo Bo, il premio vede una connessione forte tra Frontino e l’Università di Urbino e assegna diversi premi. Per la sezione Cultura del Montefeltro verrà premiato Simone Paci, professore di disegno e storia dell’arte, storico dell’arte, artista e incisore, per l’opera Il Palazzo di Carpegna, edita da Seven Seas srl, Faetano (RSM) 2024. Per la sezione Premio Antonio Mariani per la sperimentazione scolastica il premio va all’ Istituto Omnicomprensivo "Celli - Michelini Tocci" di Cagli - Piobbico per il progetto Grammatica nativa. La lingua italiana nella tua mente, Sperimentazione di materiali didattici innovativi per lo sviluppo di competenze grammaticali, Istituto Tecnico Economico e Istituto professionale per l’industria e l’artigianato.

Per la sezione Ambiente a cura del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello sarà la zoologa, divulgatrice, scrittrice Mia Canestrini la premiata. Felice Francesco Carabellese, Ordinario di Psicopatologia Forense nella Scuola di Medicina e di Medicina Legale nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Visiting Professor of Forensic Psychiatry al Trinity College University di Dublino sarà premiato per la sezione Umane Diversità a cura del Gruppo Atena.

Per la sezione Letteratura come vita sul palco salirà invece Domenico Starnone per la sua attività di scrittore, sceneggiatore e per l’opera Il vecchio al mare, Torino, Einaudi, 2024. Il personaggio dell’anno è invece Gianni Rivera, protagonista indiscusso dello sport italiano. "Nel calcio ha brillato come regista e goleador – spiegano gli organizzatori – diventando un punto di riferimento per intere generazioni. Conclusa la carriera sportiva, ha rivolto il suo impegno alla vita civile, distinguendosi nello sport e nella politica: dapprima nella sua circoscrizione locale, poi a livello regionale, fino ad approdare in Parlamento e al Governo come Deputato e Sottosegretario. Sempre fedele a una visione di centro, sul campo come nella vita pubblica, è stato capace di illuminare chi gli era intorno. La sua presenza a Frontino sarà l’occasione per conoscere un borgo del Montefeltro appenninico che ben riflette la sua vocazione al dialogo, all’apertura e all’attenzione verso ogni cultura".

a. a.