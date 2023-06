Giardiniere d’arte per parchi storici Iscrizioni fino al 28

Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici: è una figura necessaria alla cura degli oltre 1681 siti all’aperto di grande valore culturale oltreché vegetazionale presenti nel Bel Paese. Il corso di formazione, finanziato dal Pnrr, sarà interamente gratuito per i partecipanti - 15 iscritti di cui 8 disoccupati (+5 uditori) - ed è pronto a partire: il 28 giugno, infatti, si chiuderanno le iscrizioni. La sede del corso non poteva che essere Villa Caprile con l’istituto agrario Cecchi partner. Il corso, organizzato con la Regione Marche dà abilitazioni professionali . L’attività formativa destinata a residenti nelle Marche potrà interessare anche i soggetti provenienti dalle regioni confinanti Umbria e Abruzzo. Il corso si rivolge a persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età in possesso, in alternativa, di: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; qualifica IeFP di operatore agricolo; diploma IeFP di tecnico agricolo; tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado.